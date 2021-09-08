انت الان تتابع خبر مشهورة سعودية احتفلت بعيد ميلاد ولي عهد السعودي الأمير ’’محمد بن سلمان‘‘ بهذه الطريقة الفاضحة.. اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/08 الساعة 06:00 مساءً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، تهانيهم بمناسبة ذكرى ميلاد ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، والذي بلغ من العمر 36 سنه.

وقام الكثير بالاحتفال بهذة المناسبة كلاً على طريقته، ونشر حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحمل اسم ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" ولكنه ليس الرسمي، صورة من أحد شوارع المملكة وعليها صورة محمد بن سلمان وعبارة "جعلها تبطي سنينك".

"الشعب السعودي مبتهج وسعيد ومهنئا الامير #محمد_بن_سلمان ببلوغه السادس والثلاثين من عمره"

بينما قامت مشهورة السناب السعودية ’’هند القحطاني‘‘ بالاحتفال بعيد ميلاد ولي العهد السعودي الأمير ’’محمد بن سلمان‘‘ ، بطريقة فاضحة وأثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل.

وقد اثارت هند القحطاني الكثير من الجدل عندما ارتدت قفطان أبيض وظهرت في فيديو وهي ترقص على اغنية ‘‘الله يعز الدار‘‘ للفنان ’’ماجد المهندس‘‘.

الجدير بالذكر ان عدد من الفنانين شاركوا في الاحتفال بعيد ميلاد ولي العهد السعودي ’’محمد بن سلمان‘‘.