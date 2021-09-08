انت الان تتابع خبر خالد يوسف يخلع ثوب الخجل في رده على سؤال محرج من عمرو أديب (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/08 الساعة 07:30 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

في أول ظهور إعلامي له بعد عودته إلى مصر، كشف المخرج المصري المثير للجدل، خالد يوسف، عن شعبية كبيرة يحظى بها وبمئات الآلاف، رغم الحملة التي تعرض لها بعد أزمة الفيديوهات المخلة.

وقال في رده على سؤال محرج ضمن مقابلة بُثت مساء الاثنين/ الثلاثاء مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر"، عن ما إذا كان قد وضع في الحسبان إجابة لسؤال مهم وهو "إزاي هواجه المجتمع ده لما أرجع؟".

ووفقا لمتابعة "أحداث نت"، رد خالد يوسف قائلا: "انا شايف إن اللي تأثر بالحملة معرفنيش فأنا عندي بجد من الدعم الشعبي اللي كان بيوصلني عن طريق الناس مئات الآلاف كانت بتبعتلي رسائل يومية عبر السنتين والنصف فأنا عارف ان في قطاع كبير جدا عرف إن أنا ضحية مؤامرة وبيحبوني".

وأضاف مخاطبا عمرو أديب: "انا اوريك رسائل جايه لي النهار ده وواحد بيقول لي والنبي تقول للاستاذ عمر هذه الرساله وقل له ان في ناس بتحبك وقل له ان في ناس عمرها ما صدقت يعني عندي نااس".

وعن رده على أن الموضوع يحتاج شجاعة منه، أجاب: "اولا مافيها شجاعة ولا حاجة أنا ما ارتكبت جريمة أو عليا عار أخاف ارجع.. أنا كل الحكاية إن الحملة كانت ممنهجة وكانت كبيرة جدا على تحمل بني ادم".

وتابع: "الضرب كان من كل الاتجاهات بكل تأكيد انا راجع وانا رافع راسي لأن انا ما عملت حاجة أصلا انا لا خالفت قانون ولا خالفت حتى أخلاق عشان يتعمل فيا كدى".

وفي ذات السياق، تتوالى ردود الأفعال على تصريحات المخرج خالد يوسف، حيث عبر الكثير من رواد التواصل الاجتماعي عن صدمتهم مما قاله المخرج وتبريراته اللامنطقية عن فضيحة عرفها الجميع أضرت بسمعة الفن من أساسه حد تعبيراتهم.