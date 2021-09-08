انت الان تتابع خبر الرقم صادم.. لن تصدق كم بلغت ميزانية مسلسل ’’لن أعيش في جلباب أبي’’ !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/08 الساعة 06:30 مساءً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

غم مرور أكثر من 25 عاما على عرض مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، إلا أن ردود الأفعال حول المسلسل مازالت مستمرة حتى الآن، ويتفاعل معه المصريين بمختلف أعمارهم وحتى الأجيال الجدية منهم.

ورغم إشادة جميع المتابعين للعمل بأداء أبطاله، إلا أن هناك الكثير من الكواليس التي سبقت تصوير المسلسل، منها الترشيحات المبدئية للشخصيات الرئيسية في العمل.

لبداية مع ما كشفه الكاتب مصطفى محرم مؤلف العمل قبل وفاته لـ خبر أبيض أن محمود عبدالعزيز كان المرشح الأول لتقديم شخصية «عبدالغفور البرعي» ولكنه اعتذر عنه بسبب انشغاله في تلك الفترة بأعمال أخرى، قبل أن يوافق الراحل نور الشريف على العمل ويصبح نقطة انطلاق له مهمة في الدراما.





ومن الكواليس التي لا يعرفها أحد عن العمل أيضاً هي أن المخرج أحمد توفيق رشح خالد النبوي للقيام بدور «عبد الوهاب» وأرسل له 7 حلقات من المسلسل، ولكنه رفض وكان رده وقتها أنه لا يستطيع أن يقبل العمل ما لم يكن مكتوب بالكامل، وهو الأمر الذي أغضب توفيق وقتها خاصة أن نور الشريف بطل المسلسل كان قد وافق عليه بعد قراءة حلقتين فقط منه، وما لا يعرفه أحد أن هذا المسلسل الناجح لم تتجاوز ميزانيته المليون جنيه.

وكان ترشيح محمد رياض وقتها لتقديم شخصية عبد الوهاب بمثابة بداية طريق النجومية له، حيث أن الجمهور اعتبره الأنسب للدور، بعدما قدمه بشكل بسيط على عكس طريقة أداء خالد النبوي التي كانت ستغير من الشخصية المكتوبة.

والجدير بالذكر أن شخصية إبراهيم سردينة التي قدمها الفنان عبد الرحمن أبوزهرة والتي حققت نجاح كبير في العمل، كان مرشح لها من البداية الفنان الراحل حسن حسني، ولكنه اعتذر عنها أيضا بسبب ضعف الأجر المعروض عليه، قبل أن يعلن ندمه بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل على مدار سنوات طويلة.

«لن أعيش في جلباب أبي» بطولة نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، حنان ترك، ياسر جلال، ناهد رشدي، وفاء صادق، منال سلامة، عبد الرحمن أبو زهرة، صفاء الطوخي، قصة إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار مصطفي محرم، وإخراج أحمد توفيق.