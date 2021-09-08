انت الان تتابع خبر صورة محرجة لنجم طيور الجنة تكشف علاقته الحقيقية بزوجته.. والجمهور في صدمة.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/08 الساعة 07:00 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

اثارت صورة عفوية نشرها الوليد مقداد برفقة زوجته نور مقداد الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مرور ايام من حفل زفافه، والتي توحي انها اثناء قضائه شهرالعسل.

حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجماعي، صورة لنجم طيور الجنة اليوتيوبر ​الوليد مقداد​ برفقة زوجته ​نور غسان​ مقداد، أثناء تجولهما في أحد الأماكن العامة.

وأثارت الصورة جدلاً كبيراً بين متابعيهما، حيث أكدوا أن هناك شبه كبير بين الوليد وزوجته. من ناحية أخرى، أعادت الصورة إلى الواجهة الحديث عن صلة القرابة بينهما، حيث أكد العديد من المتابعين، أن هذا الشبه لا يمكن أن يكون إلا من خلال القرابة "صلة الدم".

وفي رصد للتعليقات، جاء فيها :"عصومي ولابس حجاب"، "متشابهون"، "شو صلة القرابة".

الجدير بالذكر، أن الوليد دخل القفص الذهبي في 20 آب 2021 مع خطيبته نور، وجاء زواجه مفاجئ لضحد الشائعات التي سبق وطالته بخصوص إنفصالهما.