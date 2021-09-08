انت الان تتابع خبر العثور على ممثل مشهور جثة هامدة داخل شقته بعد انتشار رائحة مقززة .. لن تصدق من يكون؟ اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/08 الساعة 09:00 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

حالة من الصدمة انتابت الوسط الفني وجيرانها، عقب العثور على فنان مشهور جثة هامدة داخل شقته، بعد ان فاحت رائحة مقززو من شقته.



ووفقًا لما ذكرته التقارير الأمنية، فقد تقدم أحد جيران الفنان الشهير والبالغ من العمر 54 عاما ببلاغ يفيد بوجود رائحة غريبة تخرج من منزله.

وبالفعل توجهت الشرطة إلى منزل الفنان مايكل وليامز لتجده متـ ـوفيًا داخل منزله، وأكدت أن التحقيق في أسباب وفاة وليامز مستمر، وسيتم الإعلان عن النتائج فى وقت لاحق.

وفي أول تصريح للشرطة على الواقعة، قال جون جريمبل المتحدث باسم شرطة نيويورك إن “وليامز عُثر عليه ميـ ـتا فى شقته فى بروكلين بعد اتصال هاتفى طارئ فى الساعة الثانية بعد الظهر (1800 بتوقيت جرينتش) بخدمات الطوارئ”.

ومن بين أدوار الفنان مايكل وليامز الشهيرة دور عمر ليتل في المسلسل التليفزيوني، كما كان عضوا في لجنة تحكيم مهرجان كان للمسلسلات في نسخته الأولى عام 2018.

عثرت الشرطة فى مدينة نيويورك الأمريكية على الممثل الأمريكى مايكل وليامز ميتا فى شقته فى بروكلين، والذى يبلغ من العمر 54 عاما، وهو من مواليد 22 نوفمبر 1966 فى نيويورك، وبدأ مسيرته الفنية عام 1995.

وأضافت الشرطة الأمريكية أن التحقيق فى أسباب وفاة وليامز مستمر، وسيتم الإعلان عن النتائج فى وقت لاحق، ​حيث قال جون جريمبل المتحدث باسم شرطة نيويورك إن “وليامز عُثر عليه ميتا فى شقته فى بروكلين بعد اتصال هاتفى طارئ فى الساعة الثانية بعد الظهر (1800 بتوقيت جرينتش) بخدمات الطوارئ”.

إعلان خبر الوفاة

وأعلنت أسرته خبر وفاته أمس الاثنين، بحسب موقع “هوليوود ريبورتر“، ومن بين أدواره الشهيرة دور عمر ليتل فى المسلسل التليفزيونى، كما كان عضوا فى لجنة تحكيم مهرجان كان للمسلسلات فى نسخته الأولى عام 2018.

وتم ترشيح وليامز لجائزة “إيمى” فى عام 2021 لدوره في مسلسل مقاطعة لوفكرافت Lovecraft Country من إنتاج شركة “إتش بي أو” HBO وهو معروف أيضا بأدائه في المسلسل« Broadwalk Empire» من إنتاج”HBO” أيضا.

وقال بيان صادر عن شبكة HBO: “لقد شعرنا بالحزن عندما علمنا بوفاة مايكل كينيث ويليامز ، وهو عضو في عائلة HBO لأكثر من 20 عامًا”. “بينما يدرك العالم مواهبه الهائلة كفنان، عرفنا مايكل كصديق عزيز كان محبوبًا من قبل كل من كان لهم امتياز العمل معه. نبعث بأحر تعازينا لأسرته على هذه الخسارة التي لا تُحصى “.