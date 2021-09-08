انت الان تتابع خبر تعرف على نصيحة عادل إمام التي لم ينفذها سمير غانم وندم عليها طوال حياته حتى وفاته والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/08 الساعة 08:30 مساءً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

صعود أسهم الفنان عادل إمام وتصدره لزعامة عرش الكوميديا، والمكانة الخاصة التي وصل لها رفيق المشوار النجم الكوميدي سمير غانم، لم تضع أي منهما في حالة منافسة أو مقارنة مع الأخر، ومع نجاح كل نجم منهما في تكوين عالمه الخاص، والبصمة الفنية التي تميزه، كانت الصداقة حاضرة بقوة بين الزعيم وسمورة الذي رحل عن عالمنا مؤخرا.

وفي هذا التقرير نكشف عن النصيحة التي قالها الزعيم لرفيق الرحلة، وكشف عنها سمير غانم في حوار أجراه مع الناقد الفني طارق الشناوي، بمناسبة تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي في وقت سابق.

وقال سمير: "عادل انطلق في مساحات بعيدة، بالإضافة إلى أنه كان يمتاز بذكاء رهيب، حتى في الاقتصاد"!

قال لي: "كل قرش معاك حوله لدولار"، تخيل هذا الكلام من خمسين عاما، فكيف تكون عقلية الإنسان الذي يفكر بهذه الطريقة، ومن وقتها وحول كله لدولار، هو دا العقل".

وردا على سؤال الشناوي، هل أخذت بالنصيحة؟

أجاب الفنان سمير غانم: "أبدًا ولا الهوى، عادل هو من حول، أنا لم آخذ الحكاية بجد".

وعن تفاصيل مشاركة الفنان عادل إمام بدلأ من الضيف أحمد في أحدى حفلات فرقة ثلاثي أضواء المسرح، قال: "ذهبنا متأخرين، وقابلنا عادل، وقلت له "والنبي يا عادل تعال معنا"، قال "هاعمل إيه"، وقلت له "هتقول دكتور إلحقني"، فصعبنا عليه، وقال يلا"، ووصلنا متأخرين، وكان الإذاعي الكبير جلال معوض المسئول عن الحفلات ينتظرنا على الباب، وقال "إيه يا بهوات..وبص لعادل إمام ولم يكن يعرفه، وقال مين ده كمان، وقلت له الضيف بيصور فيلم، وعادل مكانه".

وأضاف: "أتذكر المسرح كان في ريف طنطا، والناس كانت مقتربة جدا، لدرجة أن واحد منهم فك رباط حذاء عادل، أنا وقعت من الضحك، وعادل تماسك وأكمل الدور". الفنان سمير غانم شارك كضيف شرف في مسلسل عوالم خفية" الذي قام ببطولته الفنان عادل أمام عام 2018، وذلك بعد 33 عامًا، من مشاركتهم في فيلم "رمضان فوق البركان" عام 1985 ، و قدم الثنائي 7 أفلام سويا هي "جواز على الهوا"، و"أزواج طائشون"، و"أذكياء لكن أغبياء"، و"جنس ناعم"، و "مغامرون حول العالم"، و"المشاغبون في الجيش".