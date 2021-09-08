انت الان تتابع خبر فنانة كبيرة أجبرت سمير غانم على الزواج من دلال عبد العزيز.. لن تصدق من هي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/08 الساعة 10:30 مساءً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

علاقة صداقة جمعت بين ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز، عرفها الوسط الفني بأكمله، دامت لسنوات عدة؛ إذ كانا لا يتركان بعضهما البعض في المواقف الحزينة أو المفرحة، لم يفرق بينهما سوى فيروس كورونا، الذي تسلل إلى جسد الأخيرة، وعانت منه حتى توفيت الشهر الماضي.

في وقت سابق قالت دلال عبد العزيز في تصريح صحفي: ميرفت أمين هي الصديقة المقربة لي منذ سنوات طويلة، وأنا دائمة التواصل معها، ونكاد نكون لا نفترق أبدا، خاصة في مثل هذه الظروف.

وتابعت : ما لا يعرفه البعض أن ميرفت أمين هي السبب وراء زواجي من سمير غانم، حيث جمعتني بها علاقة قوية إلا أنها في ذلك الوقت قامت بالاتصال به هاتفيا وقالت له اتجوز دلال، وهو ما كان له دور كبير في زواجي.





وصدر من الفنانة، ميرفت أمين، رد فعل مؤثر عندما طلب منها التعليق لأول مرة على وفاة صديقتها المقربة، الفنانة دلال عبد العزيز.





ولم تتمالك ميرفت أمين نفسها من البكاء خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، أمس الاثنين، عندما تم التطرق إلى وفاة دلال عبد العزيز.

وأكدت أن الراحلة كانت "تملأ عليها حياتها"، وكانتا لا تفترقان، وتذهبان سويا إلى كل مكان.

وأضافت أن كل الناس كانوا يحبون دلال عبد العزيز، ووصفتها بأنها "حنونة وطيبة وودودة وعطوفة".

وشددت ميرفت أمين خلال مداخلتها الهاتفية أنها على تواصل مستمر مع دنيا وإيمي سمير غانم، ابنتي دلال عبد العزيز، لافتة إلى أنهما بناتهما.

كما صرحت ميرفت أمين في مداخلة هاتفية أخرى، أمس الاثنين، مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية أنه برحيل دلال عبد العزيز "فقدت قطعة كبيرة جدا منها"، وذلك لأنهما كانتا لا تفترقان عن بعضهما البعض.

وكشفت أنها لا تزال تعاني من غصة لا يذهب أثرها لديها.