انت الان تتابع خبر حفيدة الملياردير ‘‘الوليد بن طلال’’ تشعل السوشيال ميديا في أول ظهور لها .. اتفرج كيف أذهلت السعوديين بجمالها الخارق والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/08 الساعة 11:00 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

قام الامير الوليد بن طلال بنشر صور صورة لحفيداته على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، حيث لاقت الصورة الكثير من التفاعل والتعليقات، اتفرج كيف تجاوب اعضاء تويتر مع صورة حفيدات المليارد الوليد بن طلال الملقب بـ "الامير الثري".

اشعلت تغريدة نشرها المليارد الوليد بن طلال الملقب بـ "الامير الثري" على تويتر، حيث ارفق المليارد الوليد بن طلال الملقب بـ "الامير الثري" صور حفيداته وهن نائمات بجانب بعضهن خلال نزهه قام بها مع العائلة في الصحراء.

وعلق رجل الاعمال المليارد الوليد بن طلال الملقب بـ "الامير الثري"، قائلاً: "حفيداتي، بنات الأمير خالد الوليد، والأميرة ريم الوليد بعد يوم طويل من نزهة برية".

حيث لاقت الصورة الكثير من التفاعل والتعليقات، والتي اشادت به وبطريقة تعامله مع حفيدته.

وفي جانب اخر انتقد مغردون اخرون ما كان في الصورة من مشروبات غازية، واطعمة غير مناسبة للأطفال، من وجهة نظرهم وخوفهم على صحة الاطفال، ومن ناحية اخرى كان الانتقاد على محتويات الصورة وسموه "ببذخ" لان نزهه في الصحراء لا تحتاج كل هذة التجهزيات حسب وصف البعض.