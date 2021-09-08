انت الان تتابع خبر أشهر فنانة وراقصة في مصر تنبأ لها الشيخ الشعراوي بقصر في الجنة .. لن تتوقع من تكون ( تفاصيل مثيرة ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/08 الساعة 11:30 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

كانت بداية الفنانة التي احترفت الرقص الشرقي من خلال حفل زفاف ابن عمها، وتعرضت للضرب وقتها من آسرتها التي رفضت هذا السلوك، ثم هربت من عائلتها من محافظة الإسماعيلية وكان عمرها لا يتعدى الـ 12 عاما في ذلك الوقت، متجهة إلى القاهرة، حيث تعرفت على الراقصة سعاد محاسن ، وتوجهت إلى الإسكندرية وتعرفت هناك على الراقصة الشهيرة بديعة مصابني، وكانت وقتها زوجة الفنان نجيب الريحاني، وهي تعتبر سببا رئيسيا وراء إحترافها الرقص ودخولها عالم السينما والمسرح.





هي فنانة وراقصة مصرية كبيرة ذاع صيتها بقوة في سينما الأبيض والأسود، اسمها الحقيقي “بدوية محمد على النيداني ” ، وقد ولدت في محافظة الإسماعيلية عام 1915 ، لم تنجب أبناء، كما أنها تبنت طفلة عندما كانت في ال70 من عمرها، وأوصت صديقتها الفنانة فيفي عبده برعايتها ، ومنذ ذلك الوقت وهي ترعاها، إنها الفنانة والراقصة الراحلة تحية كاريوكا.

احتلت تحية كاريوكا مكانة كبيرة وسط أقرانها في الوسط الفني، وكانت من آخر العظماء في تاريخ الرقص الشرقي، حيث كان لها شهرة عالمية وذلك خلال اشتراكها في أحد الأفلام الأجنبية من خلال رقصة الكاريوكا الشهيرة، ومنذ ذلك الوقت وعرفت بهذا الأسم.

أشهر أعمالها الفنية

في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، أعتزلت كاريوكا بعد زيادة وزنها بشكل كبير وفقدانها الجسم الرشيق، حيث تفرغت فقط للتمثيل وقدمت عدداً كبيراً من الأفلام من أبزرها، حب وجنون، أحلام الشباب، ليلة الجمعة، الستات في خطر، يحيا الفن، كيدهن عظيم، شاطىء الغرام وغيرها من الأفلام السينمائية الكثيرة.

كما عرضت بعض الأعمال التي تناولت حياة كاريوكا ومنها علي سبيل المثال مسلسل ” كاريوكا” بطولة وفاء عامر، ومسلسل ” أبوضحة جنان”. وعن الحياة العائلية لتحية كاريوكا، فقد زوجت 14 مرة، أشهره، المخرج فطين عبد الوهاب والفنان أحمد سالم ، والفنان رشدي أباظة، والمطرب محرم فؤاد، والكاتب المسرحي فايز حلاوة ثم أخيرا، المخرج حسن عبد السلام التي رافقها حتى آخر وفاتها.

وفي لقاء تليفزيوني، كشفت كاريوكا، عندما تم سؤالها عن عدد زيجاتها، فقد أجابت بغرابة شديدة، ” أنا مش فاكرة، مش عارفة مين قبل مين ومين كان الأول”.

لحظة فارقة

أما عن اللحظة الفارقة في تاريخ تحيا كاريوكا، عندما سافرت لأداء فريضة الحج، حيث التقت هناك إمام الدعاة الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوي، وحاولت بشتي الطرق الوصول إليه وبعد لقائهما الذي كان بردا وسلاما عليها، دعا لها الشيخ الجليل بالهداية والاستجابة لدعائها، واتفقا وقتها إلي إذا احتاجت المشورة في أمر ما تحتاج فسوف تتصل به، وكانت تقوم بزيارته في المنزل من وقت لآخر وتتطلب منه الرشد والنصيحة في الكثير من الأمور.

وفي أحد الأيام فوجئت الفنانة الراحلة على باب شقتها بطفلة صغيرة ورضيعة، وطلبت من الشعراوي في ذلك الوقت النصيحة، فأشار إليه الشعراوي بتربيتها عسى أن تفتح لها باب المغفرة والتوبة، وقامت بتربيتها واسمتها “عطية الله” وهي ما زالت علي قيد الحياة حتى وقتنا، ولكنها في رعاية الفنانة فيفي عبده.

وهناك موقف شهير جمعها بالشعراوي، حيث أنها رفضت حضور جلسات قضائية مقامة ضد طليقها فايز حلاوة، وذلك لاسترداد شقتها التي استولى حلاوة، وعندما سألها الشيخ الشعراوي عن السبب ، قالت: “مولانا الشيخ الشعراوي فايز راجل متزوج ويرعي أسرة ولديه بنت ولا يملك شقة وأنا الحمد لله راضية ” فقال لها الشعراوي : “بدأت أغير منك يا تحية بدأ يُبنى لكي قصوراً ليس لها عددا في الجنة “. ورحلت تحية كاريوكا عن عالمنا 19 سبتمبر عام 1999 ، وذلك عن عمر 80 عاماً ، وذلك إثر تعرضها لجلطة رئوية حادة .