فوزية بطلة باب الحارة تفجر الانترنت بوصلة رقص صادمة (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/09 الساعة 12:00 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

فاجأت الفنانة شكران مرتجى متابعيها على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو طريف ظهرت فيه بشخصية "طرفة" التي قدمتها في مسلسلها الشهير "دنيا" مع النجمة السورية أمل عرفة قبل سنوات.

وعلى أنغام أغنية "لو كنت" للفنانة هيفا وهبي، تم تركيبب مشاهد مختلفة لشخصية "طرفة" تتماشى مع الموسيقى، وظهرت فيها شكران وهي تتمايل بدلع وغنج بمشاهد سبق أن قدمتها في المسلسل الذي حقق نجاحاً كبيراً قبل سنوات.

وعلقت شكران على المقطع بطريقتها الطريفة: " تعوا نضحك شوي حاجتنا، طرفة حبيبتكم وفيديو كليب على غنية هيفا وصلتني شكراً لكل مين بعتها واللي ركب الفيديو".

وأوضحت "هاد الجزء الاول عمره صار 20 سنه وأكيد تحية للنجمة الكبيره أمل عرفة لولا دنيا ما كانت طرفه".

وتفاعل عدد كبير من النجوم والاعلاميين مع المقطع الطريف وانهالت التعليقات التي أشادت بطرافتها وعفويتها، ونال الفيديو إعجاب الآلاف من محبيها.