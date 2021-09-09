انت الان تتابع خبر كـ المراهقات: ام عصام باب الحارة بأفخاذ مكشوفة وبوضعية حميمية مع زوجها .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/09 الساعة 01:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

تداول رواد مواقع التواصل صورة للفنانة صباح الجزائري مع زوجها بلال التقي، أثناء إحتضان بعضهما بصورة رومنسية وحميمية، حيث ارتدت صباح الجزائري فستان أسود شيفون وقصير كشفت به عن أفخاذها، وارتدى زوجها بدلة رسمية، ويتضح الحب الذي يجمعهما من خلال النظرات التي يتبادلاها بالصورة.

وأثنى المتابعون على الحب الذي يجمع الثنائي، رغم مرور سنوات طويلة على زواجهما، بينما اعتبر البعض ان الصورة جريئة وخاصة ولا يجب نشرها أمام الجميع.

وكانت قد وصفت الفنانة صباح الجزائري زوجها بأنه الأب الحنون، وقالت له في احد المرات: "فيك كل معاني الأبوة الحقيقية والرجولة.. يا تاج راسنا"، وتحدثت في أكثر من مناسبة عن علاقة الحب القوية التي تجمعهما وكانت ثمرته ابنائهما الثلاثة: رشا، وترف، وكرم التقي، كما انها تشارك جمهورها كل فترة عبر حسابها على انستغرام بأجمل لحظاتها مع عائلتها، ولا تتردد ايضا بمغازلة زوجها بعبارات مفعمة بالغرام، حيث ما زالت صباح الجزائري الشهيرة بشخصية "ام عصام" في "باب الحارة" تعيش حياة نابضة بالرومانسية والحب مع زوجها الثاني رباح تقي.