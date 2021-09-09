انت الان تتابع خبر ببطن مكشوفة .. مذيعة MBC تُثير ضجة بإطلالة جريئة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/09 الساعة 02:00 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد، جمهورها، عدد من الصور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.





ونشرت ريا أبي راشد، الصور، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بـ إطلالة جذابة وأنيقة، مرتدية فستان قطعتين باللون الأسود، مع حذاء ذو كعب عالي باللون الأسود، تاركة شعرها منسدلًا علي أكتافها.

وعلقت ريا آبي راشد علي الصور، كاتبة: "بعض من اجواء الشوارع اثناء التصوير في مدينة فينيسيا الاسبوع الماضي"،