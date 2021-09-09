انت الان تتابع خبر اغراء يدوخ : نسرين طافش تعري ظهرها وصدرها بإطلالة صيفية على البحر ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/09 الساعة 03:00 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

لفتت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ أنظار متابعيها بأحدث جلسة تصوير لها نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إذ إعتمدت إطلالة صيفية أثناء تواجدها على البحر.

وأطلت نسرين من مكان ذات منظر خلاب بفستان طويل وواسع باللون الفوشيا، ورفعت شعرها بطريقة ناعمة.







وحظيت صورتها على إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين أثنوا على جمالها.

وكانت نسرين قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو لها برفقة إبنة أختها، وهما ترقصان رقصة "Hip Hop" على إحدى الأغنيات الأجنبية، وبدت رشاقتها وخفة حركتها واضحة بالفيديو، وهو ما أكد عليه الجمهور بتعليقاتهم.

وكتبت نسرين على الفيديو: "‏اجعل المتعة و المرح من أولى اولوياتك. ⁧‫بنت اختي الجميلة مدربة رقص هيب هوب محترفة و موجهة اجتماعية .. شو حلو الواحد يجمع بين حب الحياة و حب الخير و مساعدة الآخرين، إبنة أختي الجميلة تعلمني الرقص".