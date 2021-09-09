انت الان تتابع خبر إبنة نانسي عجرم ترتكب فعل صادم أثار غضب الملايين على مواقع التواصل !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/09 الساعة 04:30 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابها الخاص في إنستغرام مجموعة صور من حفل زفاف شقيقها نبيل، الذي أقيم منذ أيام.

وظهرت نانسي في الصور مع زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، وبناتها: إيلا، وميلا، وليا، التي ظهرت بصورة أخرى.

كما حرصت نانسي عجرم، على التقاط صور إلى جانب شقيقها العريس نبيل عجرم وعروسته.



واختارت نانسي عجرم لتلك المناسبة فستانًا باللون الروز البارد مع تطريزات باللون الفضي على أطراف الجزء العلوي. وجاء الفستان بدون كمّين وتميز بوجود كاب طويل من قماش الشيفون باللون نفسه.

وفيما يخص التسريحة، ظهرت الفنانة اللبنانية بالشعر المنسدل، وهي التسريحة التي اعتادها الجمهور عليها.

في المقابل، تداول الجمهور الصور وحظيت ابنتا نانسي عجرم إيلا وميلا على النصيب الأكبر من التعليقات، حيث تغزل كثيرون بجمالهما، مع التعليق على أنهما أصبحتا بعمر المراهقة.

ولم يخلُ الأمر من بعض الانتقادات لتسريحات شعرهما، حيث رأى عدد كبير، أن نانسي عجرم لا تغير تسريحة شعرها، وهو ما تفعله مع ابنتيها.



من ناحية أخرى، استذكر عدد كبير من المتابعين، قضية مقتل الشاب السوري في منزل نانسي عجرم، لا سيما بسبب ظهور زوجها فادي الهاشم في الصور.

وجاء في تعليقات الجمهور: "حلوة.. بس نانسي ماعدها غير تسريحة بحياتها غير انه تفتح شعره هيك؟"، وقالت متابعة أخرى: "فستان نانسي حلو بس ليش شعرها مو مرتب ليش ماسوت تسريحة مناسبة للعرس ؟؟ وليش مكياجها ميت على الأقل حطي روج لونه قوي يعطي الوجه حياة ،، دايما شعرها مبهدل".