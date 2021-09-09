انت الان تتابع خبر دنيا وإيمي بناتي.. ميرفت أمين تبكي قلوب الجمهور بعد رحيل دلال عبد العزيز والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/09 الساعة 05:00 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

أعربت الفنانة ميرفت أمين عن حزنها الشديد على رحيل رفيقة عمرها، الفنانة دلال عبد العزيز، الذي رحلت عن عالمنا أول الشهر الماضي، مشيرة أن الوفاة تسببت لها في غصة لا تنتهي، بسبب افتقادها لجزء كبير من حياتها.

وتحدثت ميرفت أمين عن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، في مكالمة هاتفية لها، عبر برنامج التاسعة مساءً، مع الإعلامي يوسف الحسيني، قائلة: «الله يرحمها، في حتة كبيرة مني راحت، عندي غصة مش بتروح.. قطعت بيا جامد، لأن إحنا مكناش بنفترق تقريبًا، وولادها ولادي، ومنة بنتها بردوا، كنا على طول مع بعض».

وفي سياق منفصل، كانت طمأنت ميرفت أمين جمهورها على حالتها الصحية، بعد أن نشب حريق في العمارة التي تُقيم بها، مساء أمس، مشيرة أن الحريق في الطابق العلوي من شقتها، وأنها نجت من هذا الحريق بفضل رجال المطافي البواسل.