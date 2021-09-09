انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تبعث رسائل غير متوقعة لزوجها السابق أحمد ابو هشيمة وياسمين صبري ترد بجنون..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/09 الساعة 08:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

لن تمل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مؤخرا من نشر إطلالاتها الخيالية والمفعمة بالجمال والأناقة عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام ، لا سيما بعد حفلها الأخير في الساحل الشمالي.

حيث نشرت الفنانة هيفاء مؤخرا عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة من آخر جلسة تصوير قامت بها اثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.

وظهرت هيفاء وهبي قمة في الجمال والجاذبية مرتدية فستان باللون الأحمر الناري مكشوف الظهر والأكتاف بشكل صادم وجذاب جدا وتزينت بلحاف بنفشة " نمرية " اشعلت مواقع التواصل الاجتماعب فيها.

أثارت صور الفنانة هيفاء وهبي الأخيرة اعجاب متابعيها وجمهورها بحد سواء ، لا سيما ان حفلها الأخير في الساحل الشمالي حظره مئات الأشخاص ، منهم من نجوم مصر بعد غياب طويل بسبب جائحة كورونا.

من جهة أخرى ، الكثير من جمهوره الفنانة هيفاء ظن أن " اللحاف" الذي ظهر في الصورة على أكتافها رسالة غير مبهمة لطليقها رجل الأعمال أحمد ابو هشيمه زوج الفنانة المصرية ياسمين صبري بسبب حبه واعجابه لتلك النقشة.

الجدير بالذكر ان هيفاء وهبي أطلفت مؤخرا أغنية مشتركة برفقة الفنان المصري أكرم حسني لصيف 2021 بعنوان " لو كنت " والتي تصدرت محركات البحث وحصدت أعلى مشاهدات هذا العام