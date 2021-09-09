انت الان تتابع خبر اول ظهور لأبنة الفنانة دنيا سمير غانم بعد أن كبرت وأصبحت شابة ساحرة بالجمال .. كأنها حورية على الارض ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/09 الساعة 09:00 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

تداولت بعض الصفحات على منصات السوشيال ميديا المختلفة مجموعة من الصور النادرة للطفلة “كايلا رضوان” ابنة الإعلامي رامي رضوان والفنانة دنيا سمير غانم نجلة الفنان الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبد العزيز، مشيدين بجمالها وملامحها البريئة وشبهها الكبير لجدتها “الفنانة القديرة الراحلة”.

وظهرت كايلا في الصور وهي طفلة برفقة والدتها، وكان ابرز ظهور لها خلال حفل زفاف خالتها الفنانة إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد الذي أقيم منذ عدة سنوات في الجونة.

العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الصور المنشورة وحصلت على ألاف الإعجابات خلال وقت قصير، وانهالت التعليقات على الصور التي تشيد بجمالها وبراءتها وتشابه ملامحها مع والدتها وجدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

وكان من أبرز التعليقات: ”قمر زي مامتها، شبه جدتها أوي الله يرحمها، فيكي من تيتا كتير الله يرحمها”.

ورحلت عن عالمنا الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عن عمر ناهز 61 عاما بعد صراع طويل مع تداعيات فيروس كورونا وكان ذلك في 7 أغسطس الماضي.

جدير بالذكر أن دنيا سمير غانم كانت قد احتفلت بزواجها من الإعلامي رامي رضوان في 13 يونيو عام 2013، وأنجبت ابنتها “كايلا” في شهر مارس عام 2014.