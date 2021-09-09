انت الان تتابع خبر فتاة سعودية جديدة تغلب رهف القنون بالتعري وتظهر بدون ستر في صور صادمة (اتفرج الفيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/09 الساعة 09:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

حظيت صور فتاة سعودية تدعى آش بسخط واسع في السعودية المجتمع المحافظ لاسيما بعد ان تعمدت الظهور شبة عارية او بصور مغرية خارجة عن عادات وتقاليد الشعب المحافظ .

وآخر صورها التي تداولت من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي كان فيديو ظهرت فيه عارضة الأزياء السعودية ​مودل آش​، في صالة ألعاب، وهي تركب الثور المتحرك الذي طرحها أرضاً بعد إزدياد حركته.





وأثارت آش الجدل بظهورها بهوت شورت وإطلالة مثيرة، إذ إتهمها عدد كبير من متابعيها بإستعراضها لمؤخرتها، وقيامها بإيحاءات مخللة بالآداب.





وكانت آش قد نشرت مؤخراً صورة ظهرت فيها على السرير، وبدت مستعرضة مؤخرتها، وهي جالسة على سريرها، وأرفقت تعليقاً مع الصورة قالت فيه: "النوم أصبح غرامي الجديد".

ودائماً ما تستعرض مودل آش جسدها بصورها، فمرة تكشف عن صدرها، ومرة عن فخذها أو ساقيها، وهذا ما يثير الجدل بين المتابعين الذين ينتقدونها.

حتى أنها حذرت المتزوجات منها، من خلال فيديو قالت فيه :"كل رجال يتمنى يتزوجني وأولهم المتزوجين، وش فيها الشرع حلل أربع".

ويرى مراقبين أن أش تهدف إلى منافسة رهف القنون في السوشيال ميديا بهدف جذب أكبر قدر من المتابعين حيث تتحول صفحاتهم بعد ذلك لاغراض تجارية استرزاق على حساب عورتهن .