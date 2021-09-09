انت الان تتابع خبر من جديد.. دنيا بطمة تتجاوز الحدود وتظهر بمايوه فاضح .. (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/09 الساعة 11:30 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

شاركت النجمة المغربية دنيا بطمة جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام مجموعة صور مثيرة ظهرت فيها بكاش مايوه باللون البرتقالي. وأكملت الاطلالة الجريئة بحذاء باللون البيج.

لم تكتفي دنيا بنشر الصور المثيرة بل تجاوزت الخطوط الحمراء ونشرت صور للمايوه وحده كإعلان للعلامة التجارية التي تروج لها.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي:”على آخر عمرك صرتي تعلني للمايوهات؟” . “ومن موقعي هذا احب اشكر المنجد اللي حشى ونجد الجثه دي”.

كما ونشرت دنيا بطمة مؤخراً صوراً لها من الاجازة الصيفية التي تقضيها. ظهرت فيها بتوب أبيض اللون و شورت قصير للغاية. وعندما جلست على الكرسي ظن المتابعين أنها عارية لم ترتدي بنطالاً.