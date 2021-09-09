انت الان تتابع خبر مفاجأة مدوية.. هذه هي الديانة الحقيقية للفنانة دنيا سمير غانم والذي أخفتها عن الكل وحتى عن والديها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/09 الساعة 12:30 مساءً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

دنيا سمير غانم، هي ابنة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز وشقيقة الفنانة إيمي سمير غانم وزوجة المذيع رامي رضوان، أبرز من شاركها أفلامها ومسلسلاتها وأغانيها، أحمد مكي، هشام جمال، هشام ماجد، عمرها، تاريخ ميلادها، بدايتها الفنية، قصة حياتها، أهم أدوارها والكثير من المعلومات الحصرية نتعرف عليها من خلال تقرير كامل نسرد فيه السيرة الذاتية الخاصة بالفنانة دنيا سمير غانم والتي تعتبر من أهم نجمات الجيل الحالي، اشتهرت كونها فنانة شاملة تقدم باحتراف كافة أنواع الفن من تمثيل وغناء واستعراضات، لذلك أصبحت مسلسلاتها في الفترة الأخيرة الأعلى مشاهدة حتى أمام كبار النجوم.

معلومات عن دنيا سمير غانم :

الاسم بالكامل : دنيا سمير يوسف غانم



اسم الشهرة: دنيا سمير غانم



تاريخ الميلاد: يناير – 01 – 1985



العمر في 2021: 35 سنة



محل الميلاد: القاهرة – جمهورية مصر العربية



الجنسية: مصرية



الديانة: مسلمة



النشاط الفني: 1995 – الآن



المهنة: ممثلة – مطربة – فنانة استعراضية



الحالة الاجتماعية: متزوجة



اسم زوجها: المذيع رامي رضوان



عدد الأولاد: 1



اسم ابنتها: كايلا



تاريخ الزواج: يونيو – 13 – 2013



البرج الفلكي: الجدي



اسم الأب: الفنان سمير غانم



اسم الأم: الفنانة دلال عبد العزيز



اسم شقيقتها: إيمي سمير غانم



أشهر أفلامها: فيلم طير أنت



أشهر مسلسلاتها: مسلسل نيللي و شيريهان



أشهر أغنياتها: أغنية قصة شتا



المؤهل الدراسي: تخرجت من جامعة مصر للعلوم والفنون MSA