انت الان تتابع خبر إيمي سمير غانم: أختي دنيا الفن بيجري بدمها.. ماذا حصل؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/09 الساعة 01:00 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

كشفت الفنانة إيمي سمير غانم، عن بعض من طبيعة شخصيتها وشخصية أختها الفنانة دنيا سمير غانم، وذلك في لقاء سابق مع برنامج "حمد شو".

كما تحدثت عن أمر مهين يحدث في كواليس التمثيل تكرهه بشكل كبير بعكس شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم لأن "الفن بيجري بدمها" حد وصفها.

وقالت إيمي عن كواليس تصوير مسلسل نيللي وشريهان: "واحنا بنصور المسلسل أنا قاعدة تعبانة وأنا على طول في التصوير زهقانة وقرفانة ومتضايقة ومش طايقة الناس كلها عايزة أروح".

وأضافت في سياق حديثها الذي شاهده "أحداث نت": "يعني مش بتاعت شغل عايز أقعد في البيت وأكل واتفرج على التلفزيون يعني بيتوتية ودنيا ماشاء الله الفن بيجري بدمها بتشم ريحت الفن وأنا زهقانة".

وتابعت الفنانة إيمي سمير غانم: "بحب التمثيل بس بكره كواليس التمثيل أن احنا نقعد نستنا وست ساعات ويعذبوني ويفضلوا يقعدوني.. بحس إنها مهينة أشغال مهينة أنا عايز أمثل وخلاص يعني عايز أقول وأمشي".

وفي اللقاء كشفت إيمي أيضا عن القلق الذي دائما ما يسيطر عليها في أي مكان تتواجد فيه بمفردها وحالة فوبيا من الأمكان المرتفعة واصفة ذلك بقولها: "اناعندي نقتف زيادة دنيا ماشاء الله عليها بوزتف بشكل زيادة.. يعني في نقتف زيادة وفي بوزتف زيادة".

ولا زالت الفنانة إيمي سمير غانم تعبر عن حالة حزنها الشديد لرحيل والديها الراحلين النجم الكبير سمير غانم والنجمة الكبيرة دلال عبد العزيز، يوما بعد الآخر، عبر منشورات لها على حسابها الشخصي بموقع انستجرام.