انت الان تتابع خبر منهن هيفاء وهبي وياسمين صبري .. نجمات وفنانات تزوجن نفس الرجل .. أحد هؤلاء سيصيبك بالدهشة ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/09 الساعة 06:30 مساءً خليج الجزيرة | (سالي محمد)

الزواج والانفصال من الأمور المثيرة للجدل في حياة المشاهير، بعض النجمات أثرن الجدل بزواجهن بالرجل نفسه، وفي هذا الفيديو ستتعرفين على أبرز هؤلاء النجمات، وكيف وضعهم الأمر في مقارنات ظالمة!

اشترك عدد كبير من لنجات من زواجهن بنفس الرجل، بعضهن من وضعهم الأمر في مقارنات محرجة، وأخريات تسبب الأمر في خلافات حادة وصلت حد التراشق بالتصريحات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وكان آخرهن الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة ريهام حجاج.

كما أن زواج هيفاء وهبي وياسمين صبري بأبو هشيمة وضعهما في مقارنةٍ دائمة، وكذلك ارتباط سمية الخشاب بأحمد سعد بعد انفصالِه عن ريم البارودي صدمَ الجمهور.

ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج

عاشت ياسمين عبد العزيز ما يقرب من 20 عشرين عامًا مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة لكنهما انفصلا بعد كل هذه السنوات.

فاجأ حلاوة الجميعَ بعد الانفصال بزواجه بريهام حجاج فيما أكد البعض أن ريهام هي من خطفت حلاوة وكانت سببًا في الانفصال.

بعد زواجهما، تعرضت ريهام لهجومٍ شديدٍ وتم توجيهُ اتهاماتٍ لها بأنها السبب في "هدم المنزل" لتعلنَ بعدها ياسمين عبد العزيز زواجها بأحمد العوضي، ومن فترةٍ إلى أخرى، تقوم كلٌّ من ياسمين وريهام بمشاكسة الأخرى عبر السوشيال ميديا، إلا أن آخر ما حدث بينهما أثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن البعض اعتبر أن ردود أفعال ياسمين عبد العزيز على تصريحات ريهام حجاج بشأن زواج الأخيرة من طليق الأول أمر مبالغ فيه ويشير إلى أن ياسين لم تنس حبها لمحمد حلاوة على الرغم من زواجها من العوضي.

هيفاء وهبي وياسمين صبري



تزوجت هيفاء وهبي رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة ولم يستمرَّ زواجُهما أكثرَ من 4 أربعِ سنواتٍ، مع عامَين قبلها هما عمر قصةِ حبهما قبلَ الزواج.

أعلن أبو هشيمة زواجَه بياسمين صبري، إلا أنه بمجرد إعلان هذا الزواج بدأت المقارنات بين النجمتين، والتي كان من أبرزها مقارنة الفستان التايجر الشهيرة، والتي أصبحت نوع من أنواع الدعابة وتفضيل أبو هشيمة للسيدات اللاتي يرتدين هذا النوع من الأقمشة.

ريم البارودي وسمية الخشاب

ريم البارودي مرت بأزمةٍ كبيرةٍ بعد انفصالها عن المطرب أحمد سعد وزواجه بعدها بالفنانة سمية الخشاب فانفصال أحمد سعد وريم البارودي لم يمر مرورَ الكرام؛ فقد اشتعلت بينهما الحربُ بعد زواجه بسمية الخشاب

زواج أحمد سعد وسمية الخشاب لم يستمرَّ طويلًا أيضًا، وانفصلا بعد خلافاتٍ شديدةٍ بينهما وصلت إلى ساحات القضاء بعد سيل متواصل من الاتهامات المتبادلة بينهما.

ديما بياعة ووفاء الكيلاني

ديما بياعة تزوجت تيم حسن وأنجبت منه طفلين، واستمر زواجهما ما يقرب من 10 عشر ِسنواتٍ لينفصلا ويتزوجَ بعدَها الإعلاميةَ وفاء الكيلاني، خبر زواج تيم حسن ووفاء الكيلاني كان بمنزلة الصدمة لمحبي ديما بياعة، الذين ساندوها في أزمتها.

منة حسين فهمي وهنا الزاهد

منة حسين فهمي ارتبطت بالفنان أحمد فهمي وسرعانَ ما انفصلا! تزوج بعدها أحمد فهمي بالفنانة الشابة هنا الزاهد التي تصغرُه بـ14 بأربعةَ عشرَ عامًا.

أحمد فهمي دخل في أزماتٍ مع متابعيه على السوشيال ميديا بسبب زواجِه بهنا الزاهد.

إنجي علي وأصالة نصري

الإعلامية المصرية إنجي علي تزوجت المخرج طارق العريان في بداية مشوارها الإعلامي، ثم انفصلت عن العريان وتزوَّج بعدها بالنجمة السورية أصالة، واستمرَّ زواجُهما فترةً طويلةً وأنجبت منه التوأمَ آدم وعلي، ليحدث انفصالهما ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي خاصة بعد الحرب التي شنتها النجمة السورية بعد رؤية صورة لطارق العريان مع حبيبته الجديدة نشرتها الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي.