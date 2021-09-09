انت الان تتابع خبر إيمي تخلع ثوب العزاء بشكل مفاجئ وتبوح بسر خطير :"والداي على قيد الحياة" وشقيقتها دنيا مصدومة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/09 الساعة 08:00 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

باتت الفنانة إيمي سمير غانم تعبر عن فقدها لوالديها الراحلين النجم الكبير سمير غانم والنجمة الكبيرة دلال عبد العزيز، يوما بعد الآخر، في ظل حرصها هي وشقيقتها دنيا على زيارة والديهما بشكل أسبوعي في مقابر العائلة.

جاء ذلك في رسالة جديدة ومؤثرة وجهتها لوالديها الراحلين قبل ساعات، عبر منشور لها على حسابها الشخصي بموقع انستجرام، أعلنت فيه عن مشاعرها مجددا وعن ما يدور بداخلها.

وقالت إيمي في رسالتها: "يا اجمل و اطيب واخف دم اب و ام شافتهم عينيا، انتوا بالنسبه لي مسافرين تصوروا و راجعين لحد ما اشوفكوا تاني وافضل برده تحت رجليكوا، اللهم اجرني في مصيبتي و اخلفني خير منها، الله يرحمكم و يغفر لكم و يتقبل دعواتي انا و دنيا ليكوا، بحبكم للابد".

ومنذ أيام عبرت النجمة إيمي سمير غانم، عن افتقادها لوالديها الراحلين، ونشرت صورة لهما عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام.

وكتبت فى تعليقها على الصورة التى جمعتها مع والديها وشقيقتها دنيا سمير غانم، "عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم أمان غير عادي، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله.. الحمد لله.. الحمد لله".

يأتى هذا بعد مرور قرابة اربعة أسابيع على رحيل الفنانة دلال عبد العزيز بينما لا تزال حالة الحزن تسيطر على أسرة الراحل سمير غانم.