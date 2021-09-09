نبوءة ترعب الجميع للعرافة ليلى عبداللطيف: هذا ماسيحدث للسعودية وقطر والاردن والكويت وتركيا (فيديو)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/09 الساعة 08:30 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

في كل مرة تخرج سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف بتوقعات صادمة تتفرد بها بدقتها ومصداقيتها.

منذ فترة توقعت عبد اللطيف عن ضبط كمية من المخدرات في السعودية القادمة وللأسف من لبنان وهكذا حصل فمنذ فترة ضبط الأمن السعودية كمية من المخدرات المخبأة في الرمان.

التفاصيل في الفيديو المرفق: