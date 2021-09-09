انت الان تتابع خبر سيرين عبد النور تفجر الانترنت بالمايوه المكشوف..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/09 الساعة 10:30 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

عبر حسابها في انستغرام، نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ مقطع فيديو لها، وهي ترتدي مايوه باللون الأخضر، وتتمايل على أنغام أغنيتها "​روق دماغك​"، ولاقى الفيديو رواجا واسعا من قبل المتابعين الذين تغزلوا بجمالها واطلالتها، بينما اعتبر البعض ان ظهورها جريء لم يتعود الجمهور مشاهدتها بهذه الاطلالات.

يذكر ان أغنية روق دماغك غنتها الفنانة سيرين عبد النور ديو مع الفنان المصري ​أحمد فهمي​، وحاز الفيديو آلاف الإعجابات بعد وقت قصير من نشره.

وعن آخر أعمالها الدرامية تشارك حالياً الفنانة سيرين عبد النور في مسلسل "​دور العمر​" من إخراج سعيد الماروق، ويشارك في البطولة إلى جانب سيرين، ​عادل كرم​، ​طلال الجردي​، يارا فارس، نوال كامل، وغيرهم من النجوم.

وفاجأت تاليا رحمه، إبنة الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​، في وقت سابق المتابعين بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها وهي تضع ماكياج والدتها على عيونها، وعلّقت: "عندما تكون والدتكم تحب الالوان وعندما تكون في حالة من الضجر"، وعلّقت سيرين عبد النورعلى صور إبنتها، وكتبت: "طيّب النظرة شو؟".