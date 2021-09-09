انت الان تتابع خبر لن تصدق .. هذا ما يفعله سائق حافلة سعودي بالطالبات يومياً منذ 10 سنوات في السعودية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/09 الساعة 11:30 مساءً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

وثّقت طالبة في جامعة الجوف، في المملكة العربية السعودية، صورًا تم تداولها بشكل واسع، قيام مواطن سعوديـ يعمل سائقاً للحافلة التي تنقلهن من وإلى الجامعة يومياً على بعد 65 كم تقريباً، بعمل غريب وفريد من نوعه يومياً على متن الحافلة.

وأظهرت الصور المتداولة قيام سائق الحافلة السعودي بتقديم أطعمة ومشروبات للطالبات على متن حافلة النقل مجاناً وبشكل يومي منذ 10 سنوات.

وبحسب "أخبار 24"، قال سائق الحافلة، عايد الوذيمان إنه متقاعد من الدفاع المدني، ويعمل سائقاً للحافلة لملء وقت الفراغ بعد التقاعد، مشيرًا إلى أن تقديمه الضيافة التي تحتوي على أطعمة ومشروبات للطالبات ليس فكرة جديدة، بل مضى على تنفيذها ما يقارب 10 سنوات.

وأوضح أن ما دفعه لهذه المبادرة هو بُعد مسافة الجامعة عن منازل الطالبات، حيث يغادرن منازلهن 7 صباحاً حتى 4 عصرًا، فضلاً عما رآه بابنته التي لا يكون لديها الوقت لتناول وجبة الإفطار في المنزل في بعض الأوقات.

وأضاف أنه يقوم بتقديم وجبات خفيفة من أطعمة ومشروبات للطالبات، وأن الهدف من ذلك لم يكن التصوير أو الظهور أمام الناس.

ونوّه إلى أنه ملتزم بتطبيق جميع الاحترازات الصحية ومسافات التباعد الاجتماعي داخل الحافلة، حيث لا يُسمح بجلوس طالبتين بجانب بعضهما بنفس المقعد.