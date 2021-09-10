انت الان تتابع خبر باتت شابة تضج بالأنوثة والرقة.. لين الحايك نجمة "ذا فويس كيدز" تصدم الجمهور بتغير صادم في ملامحها.. شاهدوا جمالها الذي لا يقارن .. (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/10 الساعة 12:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة بصور لنجمة الموسم الأول من “ذا فويس كيدز” عام 2016، الطفلة اللبنانية ​”لين الحايك” من فريق كاظم الساهر، حيث أن تلك الصور أثارت جدلاً كبيرًا بين المتابعين، بسبب التغيّر الكبير في شكلهـا بعـد ظهورها، وقد أصبحت شابة بجمال ناعم بعد دخولها مرحلة المراهقة.

تفاعل الجمهور بشدة مع أحدث ظهور لـ لينا حايك حيث بدت وكأن مر سنوات عدة وليس 5 أعوام فقط، حيث اختلف شكلها فأصبحت شابة جميلة، وانهال عدد كبير من التعليقات على صورها التي تسألها عن عمرها الآن، فجاءت الإجابة من قبل محبيها بأنها الآن 17 عاماً.

وكانت الشابة لين الحايك، نجمة “ذا فويس كيدز” في الموسم الأول، قد احتفلت مؤخرًا، بتخرجها من الثانوية العامة، وتستعد حاليًا لدخول المرحلة الجامعية وذلك بعد خمس سنوات من شهرتها في برنامج اكتشاف المواهب.



ونشرت الحايك مجموعة صور لها وهي ترتدي ثوب التخرج، عبر حسابها على “إنستجرام“، وتلقت التهاني والتبريكات من المتابعين، لكن البعض ذهب للحديث عن اختلاف ملامحها بعدما أصبحت شابة، عندما قارنوها بظهورها أثناء مشاركتها ببرنامج المواهب عام 2016، عندما كانت طفلة.





كما أطلقت نجمة ذا فويس كيدز لين الحايك أغنيتها المصورة الجديدة “بدي قلك” عبر قناتها الرسمية على الـ «يوتيوب»، والأغنية من كلمات وإنتاج نقولا الحايك، وألحان جاد قطريب، وموسيقى جيمي حداد، وإخراج جورج الحايك، وإنتاج تنفيذي جاد عريرو، وإدارة التصوير لأحمد ديب.

الأغنية رومانسية وتتغزل فيها النجمة الشابة بحبيبها، وصورتها وسط أجواء الطبيعة الخلابة في لبنان.

وتقول كلمات أغنية ” بدي قلك ” الرومانسية التي طرحتها لين بمناسبة عيد الحب :”بدّي قِلك يلّي بقـلبي بدّي ِإحكي و بدّي خبّي قدّامك عم فوت ببعضي بتلبك ما بعرف قول شو صاير فِيي عم ِبشتقلك ستحيوا ِعينيّي أناعم ِقلك بتِطلع فِيي وبحنلك حالي مش مقبول”.

وحايك من مواليد عام 2004، اشتهرت بالعالم العربي بعد فوزها بلقب «ذا فويس كيدز» في موسمه الأول عام 2016، حيث كانت ضمن 15 متسابقاً في فريق الفنان كاظم الساهر.