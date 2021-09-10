انت الان تتابع خبر جهز سرير عروسته وعندما حانت ليلة الدخلة طلب من اخوته الدخول عليها وفض بكارتها .. تفاصيل صادمة ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/10 الساعة 02:00 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

مجموعة من الاساليب والأفعال والسلوكيات المكتسبه الى غالبا ماتكون متوارثه منذ القدم ، وفي بعض الاحيان يصل أصل بعض العادات الى الاف السنين ، وتظل تتوارثها الأجيال حتى يومنا هذا ، والتقاليد غالبا ماترتبط بالشعوب وتظل ثقافه خاصه بها وهي أيضا تكون متوراثه منذ القدم ، ولكن في بعض الاحيان تخرج بعض العادات والتقاليد عن المألوف أو عن النطاق الطبيعي للعقل ، والغريب في الأمر أن تظل هذه العادات تنتقل من جيل الى جيل دون تغيير ، بالرغم من التقدم الحضاري الذي أصبح اسمه العصر ، وغالبا ماتكون هذه العادات والتقاليد مرتبطه بتفاصيل حياة الشعوب ، وقد نشاهدها في الطعام أو الشراب او الملابس ، ولكن تظل العادات الأغرب في الزواج ، والمعروف أن عادات الزواج تختلف من شعب الى اخر ولكن في بعض الاحيان تخرج بعض العادات عن المنطق ولذلك هيا بنا نتعرف على أغرب عادات الزواج في العالم .

وتعد أغرب عادات الزواج في العالم ، هو زوجه واحده للعائله كلها ، ويعتمد هذا التقليد في أن تتزوج أمرأه واحده من الإخوة جميعا ، وفي بعض الاحيان يصل عدد الإخوة الى سته ويتزوجون أمرأه واحده ، وينتشر هذا التقليد في بعض مناطق الهند وأيضا في اقليم التبت في الصين بالاضافه الى انتشاره في بعض البلدان والقبائل الافريقيه بالاضافه الى انتشاره في بعض البلدان والقبائل الافريقيه وغالبا مايكون سبب هذا الزواج هو الحفاظ على الميراث بدون تقسيم ، وأيضا لعدم حدوث نزاعات او خلافات بين الاخوه مستقبلا ، ولذلك تم اعتماد هذا التقليد منذ القدم لنشر السلام بين الاخوه .





وغالبا ما يكون هناك نظام متبع داخل الاسره في هذا الزواج ، وأيضا يكون هناك قواعد بالنسبه للابناء وكيف يتم نسبهم وبعض الامور الأخرى ، وبالرغم من الانتقادات الشديدة التي يواجهها هذا الزواج ، ولكنه مازال موجودا في بعض المناطق خاصة المناطق النائية .

ومن العادات الغريبه ايضا في الزواج ، هو أن تحرق الزوجه نفسها عندما يتوفى زوجها ، حيث تحرق الارملة وهي حية بجانب جثه زوجها ، ويكون هذا التصرف كنوع من انواع الوفاء والاخلاص له ، وبالرغم من قسوه هذه العادات ولكن تعتبرها بعض الزواج أن هذا التصرف هو نوع من انوع تكريم الميت وأيضا لكى تثبت حبها لزوجها ، وتنتشر هذه الطقوس في بعض المناطق الهنديه ، ويعتمد هذا التقليد أن الزوجه عند وفاه زوجها يتم وضع جسده فوق الاخشاب الكى يتم حرقه ، وهذا التقليد المتعارف في بعض المعتقدات الهنديه ، ولكن الغريب أن تنام الزوجة بجانب زوجها الميت لكي يتم حرقها معه ، تحت مسمى الاخلاص والوفاء ولكي ترافقه في رحلته الاخيره .