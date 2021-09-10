انت الان تتابع خبر دنيا وإيمي سمير غانم يجهزان مفاجأة سارة لـ ميرفت أمين بعد انهيارها على دلال عبد العزيز والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/10 الساعة 04:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

لم تمر ساعات قليلة على مشهد الوفاء من الفنانة ميرفت أمين وبكائها على صديقتها الراحلة دلال عبد العزيز، حتى تم إبلاغها بمفاجأة سعيدة تتعلق بعائلة سمير غانم.

وفي هذا الصدد أعلنت إدارة أيام القاهرة للدراما العربية عن جائزة سنوية جديدة تضاف لجوائزالمسابقات، باسم "فن الحب سمير ودلال"، وسوف تمنح الجائزة هذا العام للفنانة الكبيرة ميرفت أمين، فى الحفل الذى يقام يوم 19 سبتمبر الحالى بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

وتم الاتفاق بين الرئيسة الشرفية لأيام القاهرة الفنانة إلهام شاهين والفنانتين إيمى ودنيا سمير غانم على تسليم تلك الجائزة، حيث وافقتا على المشاركة فى تلك اللحظة الإنسانية المهمة.

وأكدت اللجنة العليا لأيام القاهرة، إنه تم اختيار الفنانة ميرفت أمين لنيل تلك الجائزة لأنها الأجدر بها هذا العام لعلاقتها الروحية والإنسانية الكبيرة بأسره الفنان سمير غانم.

بكاء على دلال

وكانت الفنانة ميرفت أمين قد جهشت بالبكاء على الهواء مباشرة خلال مقابلة تلفزيونية معها بعد ساعات من نشوب حريق بالقرب من شقتها.

ولم تتمالك أمين دموعها خلال حديثها عن صديقتها الراحلة دلال عبد العزيز، مشيرة إلى أن الأخيرة كانت "تملأ عليها حياتها"، وكانتا لا تفترقان، وتذهبان سويا إلى كل مكان.

وأوضحت ميرفت أمين أنها على تواصل مستمر مع دنيا وإيمي سمير غانم، ابنتي دلال عبد العزيز، لافتة إلى أنهما بناتهما.