انت الان تتابع خبر فنانات تزوجن أكثر من 13 مره.. والمذهل عدد زيجات إسطورة الرقص فيفي عبده (الأسماء) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/10 الساعة 06:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

ان قائمة الزواج والطلاق المتكرر لنجوم الوسط الفني ونجماته تضم العديد من الاسماء وتتصدرها الفنانة صباح التي بدأت عندما كان عمرها (19 سنة) مع اللبناني نجيب شماس الذي انجبت منه ابنها البكر، ثم كان ثاني أزواجها عازف الكمان أنور منسي الذي انجبت منه ابنتها هويدا، ثم تزوجت من الإذاعي المصري المعروف أحمد فراج الذي طلب منها اعتزال الفن ولكن رفضها أدى للطلاق، ثم كان زواجها الشهير من رشدي أباظة الذي لم يستمر سوى 24 ساعة فقط ثم تزوجت النائب اللبناني يوسف حمود ثم الفنان اللبناني وسيم طبارة وبعد أشهر قليلة وقع الطلاق لتتزوج بعده من الفنان الشاب فادي لبنان الذي كان يصغرها بأربعين عاماً وعلى رغم ذلك فقد استمر زواجهما قرابة 15 عاماً انتهى بالطلاق نهاية العام الماضي لتعلن بعد ذلك استعداداتها لخوض تجربة زواج جديدة مع شاب لبناني في العشرين من عمره هو عمر محيو.

أما الفنانة الراحلة تحية كاريوكا فقد تزوجت وطلقت 13 مرة وكان زواجها الأول عام 1939 من انطون عيسى ابن شقيق الفنانة بديعة مصابني والثاني من محمد سلطان باشا والثالث من ضابط أميركي يدعى ليفي والرابع من المخرج الراحل فطين عبد الوهاب والخامس من الفنان رشدي أباظة والسادس من مصطفى كمال صدقي (ضابط) والسابع من عبد المنعم الخادم والثامن من المخرج أحمد سالم والتاسع فكان سنة 1956 من ضابط يدعى حسن حسني، وعام 1959 تزوجت من المطرب محرم فؤاد وبعد زواج لم يدم أكثر من سنة وقع الطلاق لتتزوج من حسين عاكف وبعده كان آخر أزواجها الفنان فايز حلاوة التي استمرت معه نحو عشر سنوات قبل أن يقع الطلاق لتقضي السنوات العشر الأخيرة من عمرها من دون زواج.

وعمن أحبته من بين هؤلاء الأزواج أكثر من الآخرين، قالت تحية كاريوكا قبل وفاتها "لا أحد على الاطلاق وكلهم أوغاد".

الفنانة المعتزلة سهير رمزي تدخل هذه القائمة أيضاً اذ سبق لها الزواج والطلاق سبع مرات.

في بداية حياتها قبل الشهرة كان أول أزواج الفنانة سهير رمزي وقبل أن تتم عامها العشرين، هو الفنان ابراهيم خان، ولم يستمر زواجهما سوى عام واحد ثم وقع الطلاق لتتزوج بعد ذلك من شخصية عربية شهيرة وأيضاً بعد عام واحد وقع الطلاق لتتزوج من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا الزوج السابق لنجوى فؤاد، ولكن هذا الزواج لم يستمر سوى خمسة أشهر فقط لتتزوج للمرة الرابعة من الملحن حلمي بكر، ولأن العصمة كانت بيدها فقد طلقته بعد أربعة أشهر فقط من الزواج لتتزوج للمرة الخامسة من الفنان محمود قابيل، وكما تم الزواج سريعاً تم الطلاق أيضا.

وفي مرحلة زواجها وطلاقها تزوجت من رجل الأعمال البورسعيدي سيد متولي الذي عاشت معه أعواماً عدة وكان الطلاق ثم العودة تم الطلاق ثم العودة مرة ثانية ثم الطلاق ثم العودة ثم الطلاق للمرة الثالثة والأخيرة لتتزوج بعد ذلك من الفنان فاروق الفيشاوي وهو الزواج الذي لم يستمر سوى أشهر معدودة وقع بعدها الطلاق واعتزال الفن ليكون زواجها الأخير من رجل الأعمال السوري خالد البكار.

وتدخل الفنانة نجوى فؤاد أيضاً قائمة الفنانات الأكثر زواجاً وطلاقاً، اذ تزوجت سبع مرات. وكان الزواج الأول من الموسيقي أحمد فؤاد حسن والثاني من الفنان أحمد رمزي والثالث من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا والرابع من رجل الأعمال اللبناني سامي الزغبي ثم من اللواء محمد السباعي وهناك زواج آخر تصر نجوى فؤاد على نفيه وهو من المطرب الراحل عماد عبدالحليم

في القائمة أيضاً الفنانة مريم فخر الدين التي تزوجت للمرة الأولى من المخرج محمود ذو الفقار واستمر الزواج سبع سنوات ثم وقع الطلاق لتتزوج بعده من الدكتور عبد الحميد الطويل. وعلى رغم أن هذا الزواج لم يستمر أكثر من عامين إلا أنه اسفر عن انجابهما ولداً، ثم وقع الطلاق لتتزوج للمرة الثالثة من المطرب فهد بلان، وبعد سنوات قليلة يقع الطلاق لتتزوج للمرة الرابعة من شاب يدعى شريف الفضالي الذي كان يصغرها بخمسة عشر عاماً ولم يدم طويلاً.

الفنانة فيفي عبده موجودة في القائمة أيضاً اذ تزوجت 5 مرات بعقود زواج رسمية فيما لم يتحدد بدقة عدد مرات زواجها بعقود عرفية