انت الان تتابع خبر عروس سعودية تنتقم من عريسها ليلة الدخلة بسبب ما وجدت في جواله.. كشفت فعلته أمام الجميع.. وتصرف صادم من والدها عند حضوره إلى غرفة النوم والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/10 الساعة 07:30 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

أقدمت عروس سعودية على الانتقام من عريسها في ليلة الدخلة التي طال ما انتظرت لها وتمنتها كثيراً لكنها انتهت بليلة مؤلمة، وأصرت على فضح زوجها بين افراد العائلة والحي الذي يسكنه.

وتبدأ تفاصيل القصة من مغادرة عروس سعودية منزل عريسها بعد ساعات من الزفاف، وتحولت ليلة دخلتها إلى ليلة مؤلمة بسبب المفاجأة الصادمة التي وجدتها في هاتف زوجها.

وشهدت إحدى مناطق مدينة الطائف حفل زفاف أحد الشباب على إبنة عمه، بحضور الأهل والأصدقاء، وبعد الانتهاء من حفل الزفاف توجه العروسين إلى منزلهم والسعادة تغمرهم وزغاريد النساء تحفهم من كل جانب.

لكن في منزل الزوجية، استغلت العروس دخول عريسها الحمام، وقامت بأخذ جوالة وتفتيشه بحسن نية منها حسب قولها، لكنها تفاجأت عندما شاهدت صور إحدى صديقاتها في الهاتف وهي بوضعيات غير أخلاقية وكاشفة عن مناطقها الحساسة.

العروس أصيب بصدمة غير عادية، ولم تستطع الكلام حتى خرج العريس من دورة المياة، فبادرته بالسؤال عن تلك الصور الخليعة، وبعد محاولته الانكار والتهرب من قول الحقيقة، أعترف لها أنه على علاقة مع صديقتها، واكد لها أن علاقتهم لا تتجاوز الهاتف.

إثر ذلك، انهارت العروس ودخلت في نوبة بكاء شديد، وأتصلت بوالدها الذي حضر على الفور، وعندما سمع منها القصة، قام بتوبيخ العريس، وأخذ ابنته وعاد إلى منزله.

وتمكنت العروس من الحصول على الطلاق بعد خمسة أيام من الزفاف، ورفضت كل وساطات الصلح واصلاح ذات البين التي قادها عددا من رجال المنطقة.