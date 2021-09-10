انت الان تتابع خبر حفيدة الملياردير ‘‘الوليد بن طلال’’ تشعل السوشيال ميديا في أول ظهور لها .. اتفرج كيف أذهلت السعوديين بجمالها الخارق والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/10 الساعة 08:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

قام الامير الوليد بن طلال بنشر صور صورة لحفيداته على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، حيث لاقت الصورة الكثير من التفاعل والتعليقات، اتفرج كيف تجاوب اعضاء تويتر مع صورة حفيدات المليارد الوليد بن طلال الملقب بـ "الامير الثري".

اشعلت تغريدة نشرها المليارد الوليد بن طلال الملقب بـ "الامير الثري" على تويتر، حيث ارفق المليارد الوليد بن طلال الملقب بـ "الامير الثري" صور حفيداته وهن نائمات بجانب بعضهن خلال نزهه قام بها مع العائلة في الصحراءوعلق رجل الاعمال المليارد الوليد بن طلال الملقب بـ "الامير الثري"، قائلاً: "حفيداتي، بنات الأمير خالد الوليد، والأميرة ريم الوليد بعد يوم طويل من نزهة برية".

حيث لاقت الصورة الكثير من التفاعل والتعليقات، والتي اشادت به وبطريقة تعامله مع حفيدته.