انت الان تتابع خبر دنيا بطمة بالبكيني والمفاجأة في شكله الذي يظهر كل شيء.. (صور صارخة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/10 الساعة 11:30 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

استعرضت ​دنيا بطمة​ انحناءات جسدها وذلك بكاش مايوه باللون البرتقالي. وأكملت الاطلالة الجريئة بحذاء باللون البيج.

ونشرت عدداً من الصور الجريئة لها، في صفحتها بموقع للتواصل الاجتماعي، كما أنها عرضت صورة للمايوه الموضوع على العشب والعلامة التجارية له، ربما بقصد الترويج، ما عرضها للانتقادات، ومن تعليقات متابعيها نذكر :”على آخر عمرك صرتي تعلني للمايوهات؟، فيما كتب آخر :”ومن موقعي هذا احب اشكر المنجد اللي حشى ونجد الجثه دي”.

من ناحية أخرى، كانت دنيا بطمة قد نشرت مؤخراً صوراً لها من الاجازة الصيفية التي تقضيها. ظهرت فيها بتوب أبيض اللون وشورت قصير للغاية، وعندما جلست على الكرسي ظن المتابعون أنها لم ترتدِ سروالاً.