انت الان تتابع خبر اتفرج أول ظهور فاضح لابنة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال .. جمال لا مثيل له وملابس مكشوفة وغير محتشمة .. إطلالة تعكس حجم ثروة والدها ! .. (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/10 الساعة 12:30 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود (7 مارس 1983) في الرياض، وهي البنت الوحيدة للأمير الوليد بن طلال، سيدة أعمال سعودية تعد من أكبر المستثمرين في العالم مع والدها وأخيها الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.

تزوجت الأميرة ريم في عام 2007 من الأمير عبد العزيز بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، أنجبت منه 3 بنات، هن الأميرات نورة، ودلال، وسارة.

وكان حفل زفافها أشبه بحكايات الأساطير، فقد استمر 5 أيام، دُعي لحضوره ملوك وأمراء ورؤساء العديد من دول العالم، كما تم جلب الطعام من "جورج الخامس" في باريس، وغنى فيه ما يزيد عن 100 فنان من منتسبي شركة روتانا التي يملكها والدها الوليد، فيما تسلم المدعوون الدعوات على أوراق شجر مذهّبة، وكان ذلك سنة 2007.

ووفقًا لإحدى الصحف السعودية، تقيم الأميرة ريم في قصر أسطوري في العاصمة الرياض، حيث يتكون القصر من 120 غرفة و4 صالات كبيرة تبلغ مساحة الواحدة منها 420 مترًا مربعًا.

وقد بني القصر في 8 أشهر فقط، على مساحة 6.5 آلاف متر تقريبًا، ويتضمن حديقة كبيرة تحتوي على نوافير على الطراز الملكي.

وتعتبر الأميرة ريم من سيدات المجتمع العربي والتي يتابعها الالاف علي صفحتها بالسوشيال ميديا .

فهي لها اخ و هو الامير خالد بن الوليد بن طلال, وهي كانت و ما زالت تحتفظ بصدارة الظهور مع ابيها فكل الحفلات, وكل اللقاءات التي تتم مع الامير الوليد بن طلال. ولعل حبها الكبير فقلوب الناس اجمع على انها امراة عظيمه، وتنحدر من سلاسلة كريمه.