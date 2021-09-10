انت الان تتابع خبر مفاجأة مدوية هذه هي الديانة الحقيقية للفنانة ميرفت أمين والذي أخفتها عن الكل وحتى عن صديقتها دلال عبد العزيز!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/10 الساعة 05:00 مساءً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

ميرفت أمين هي جميلة السينما المصرية، ولدت في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر وذلك في عام 1948 وبرجها الفلكي هو برج القوس كما أنها تبلغ من العمر 73 عام، اسمها الكامل هو ميرفت محمد مصطفى أمين وهي ابنة محافظة المنيا والدها مصري ووالدتها اسكتلندية، درست في كلية الآداب جامعة عين شمس وتخرجت من قسم اللغة الإنجليزية، بدأت مسيرتها الفنية من خلال مسرح الجامعة وشاركت في كثير من العروض المسرحية.

كان أول ظهور لها في عام 1968 ثم عرفت من خلال دورها في فيلم “أبي فوق الشجرة” مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وذلك في عام 1970، تزوجت خمس مرات ورزقت بابنتها الوحيدة منة حسين فهمي.

ديانة ميرفت أمين مسلمة أم مسيحية

الفنانة المصرية ميرفت أمين ولدت لأب مصري مسلم هو السيد محمد مصطفى أمين ورغم أن والدتها اسكتلندية وليست مصرية إلا أن ميرفت أمين تحمل الديانة الإسلامية.

زيجات ميرفت أمين

تزوجت الفنانة المصرية ميرفت أمين خلال مسيرتها خمس مرات، الزوج الأول هو الفنان السوري موفق بهجت وذلك في عام 1970، ولكنه تم القبض عليه في لبنان بسبب تهمة مخدرات ولذلك طالبت ميرفت أمين بالطلاق منه، ورغم ذلك صرح موفق بهجت أنه انفصل عنها بسبب غيرتها الزائدة وذلك بسبب سفره كثيراً لأنه كان لديه زوجة وأبناء في بيروت، وعندما طالبته أن يترك زوجته الأولى رفض ذلك فطلبت الطلاق، تزوجت للمرة الثانية من عازف الجيتار الشهير الراحل عمر خورشيد ولأنه كان على علاقة بملكة الجمال اللبنانية جورجينا رزق قررت ميرفت أمين أن تنفصل عنه.