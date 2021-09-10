انت الان تتابع خبر الفنانة زينة تشعل مواقع التواصل بمايوه فاضح على الشاطئ تحت أشعة الشمس .. (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/10 الساعة 06:30 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة زينة بصورة جديدة، وذلك في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.





ووفقًا لما جاء في الصورة التي نشرتها زينة عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت الفنانة زينة على أحد الشواطئ.







وظهرت زينة في الصورة التي نشرتها مرتدية مايوه أبيض وصفه البعض بـ «الجريء»، حيث تعرضت لانتـ ـقادات من قبل الجمهور.

ونجحت الفنانة زينة في خطف الأنظار بجمالها ورشاقته، وذلك بظهورها بالمايوه وقميص أبيض فوقه، من على رمال شاطئ البحر بعطلتها الصيفية.

وتسببت الصورة في تعرض الفنانة زينة لموجة من الانتـ ـقادات، حيث قال إحدى متابعيها: «مش عيـ ـب كده»، وقالت أخرى: «احتـ ـرمي أولادك».