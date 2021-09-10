انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم تنزع ثوب الحزن وتحتفل بعيد ميلاد زوجها بصورة جريئة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/10 الساعة 07:30 مساءً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

احتفت الفنانة دنيا سمير غانم، بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان، ووجهت له رسائل مؤثرة في أول ظهور لها منذ وفاة والدها سمير غانم، ووالدتها دلال عبد العزيز بفيروس كورونا، خلال الأيام القليلة الماضية، وعبر حسابها الرسمي على موقع الصور انستجرام، نشرت دنيا سمير غانم رسالة شكر لزوجها رامي رضوان بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لزوجها، وعلقت عليها بكلمات رائعة قائلة ” كل سنه وانت طيب وناجح وربنا يحفظك لينا ويارب كل دعوات بابي ومامي في حياتهم ليك تكون من نصيبك لانك فعلا تستاهلها”.

وأحدث المنشور حالة تفاعل من الجمهور، ونجوم الفن وعلقت عليه النجمة نيللي كريم قائلة” ربنا يخليكم لبعض”، فيما علق أيضَا الفنان مصطفى قمر قائلًا “كل سنة وانت طيب يا رامي ربنا يحفظك ويحفظلك عائلتك كلها” لكن الفنانة غادة عادل احتفت هي الأخرى بالمنشور، وتفاعلت معه وعلقت قائلة:” كل سنة وأنتم طيبين حبيبتي ربنا يخليكوا لبعض”.