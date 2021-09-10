انت الان تتابع خبر اصحاب القلوب الضعيفه يمتنعون: لاميتا فرنجية تشعل مواقع التواصل بالمنشفة المكشوفة بدون ملابس .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/10 الساعة 08:00 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

أحدثت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية الضجة بعد نشرها صورة جريئة لها عبر حسابها في انستغرام، وظهرت فيه على البحر مرتدية منشفة باللون الزهر وكشفت بها عن صدرها، وسدلت شعرها على ظهرها.

وتفاعل المتابعون مع صورة لاميتا فرنجية، حيث تغزل البعض بجمالها الطبيعي ووجهها الناعم من دون ماكياج، لكن انتقدها العض بسبب ظهورها الجريئ والمكشوف.

وكانت لاميتا فرنجية قد نشرت في وقت سابق صورة لها عبر حسابها في انستغرام، ظهرت بها بإطلالة صيفية، مرتدية هوت شورت جينز، مع قميص قصير، ورفعت شعرها بتسريحة ناعمة، وتفاعل متابعيها مع جمالها وإثارتها في الصورة.

وتحرص لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها بأحدث صورها وإطلالاتها التي تظهر بها في مختلف المناسبات، حيث لها الكثير من المعجبين على مواقع التواصل.

وعلى الصعيد الفني: يعتبر فيلم "عمر وسلمى 3" آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، والفيلم من بطولة تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، وغيرهم، كما وشاركت لاميتا فرنجية في فيلم "حد سامع حاجة"، وفيلم 365 يوم سعادة، وقامت بدور صغير في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".