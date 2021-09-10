انت الان تتابع خبر ظهور والدة نانسي عجرم لأول مرة .. خطفت الأنظار عن ابنتها بجمالها الذي لا مثيل له .. لن تصدق الشبه الكبير بينهما (الصور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/10 الساعة 09:00 مساءً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بزفاف شقيقها نبيل عجرم في قبرص، وكان زواج مدنياً، وبعد ذلك احتفلت الفنانة نانسي عجرم مجدداً بزفاف شقيقها نبيل عجرم وذلك بحفل أقيم مساء أمس الجمعة في بيروت بحضور الأهل والأصدقاء.

وكالعادة خطفت نانسي الأنظار وظهرت بفستان زهري طويل، وغنت لشقيقها وعروسته ناي زيدان أغنيتها الشهيرة "لون عيونك".



وشاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بصورة برفقة والدتها من حفل زفاف شقيقها نبيل عجرم.

وظهرت والدة نانسي عجرم في الصورة، مرتدية فستان لونه بيج، مفتوح من الأعلى، ومزين باللون السلفر.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لـ نانسي عجرم وهي ترقص مع ابنتها بحفل الزفاف، وآخر وهي تغني بالحفل أغنية “سلامات”.

جدير بالذكر أن نانسي عجرم، أحيت مؤخرا حفلا غنائيا بالمسرح الروماني في الساحل الشمالي.