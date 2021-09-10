اتفرج .. أول فيديو مسرب من غرفة العناية المركزة للفنانة ياسمين عبدالعزيز بسويسرا .. مؤلم كيف ظهرت بحالة يرثى لها !

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/10 الساعة 09:30 مساءً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

تداول مؤخرا بعض رواد مواقع التواصل أنباء تفيد بإجراء الفنانة ياسمين عبد العزيز عملية جراحية في سويسرا، لكن هذه الأخبار عارية عن الصحة، حيث أكدت مصادر مقربة من الفنانة ياسمين بأنها بحالة جيدة ولا تحتاج لتدخل جراحي اخر حتى الان، الا انها لن تعود إلى مصر الا بعد شفائها تماما، حيث مازالت تخضع للفحوصات الطبية للتأكد من سلامتها بشكل كامل والإطمئنان على العملية الجراحية التى أجرتها في مصر.





يذكر انه بعد تدهور حالتها الصحية من تداعيات العملية الجراحية التى أجرتها في يوليو الماضي، غادرت ياسمين عبد العزيز مطار القاهرة الدولى، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص، لنقلها على طائرة إسعاف خاصة.