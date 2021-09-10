انت الان تتابع خبر مغامرات أبو هشيمة العاطفية قبل زواجه من ياسمين صبري.. تزوج إبنة حاكم دبي الشيخة مهرة، والفنانة شذى حسون (أسرار خاصة لا يعرفها الكثير) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/10 الساعة 10:30 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

يعد رجل الملياردير المصري أحمد أبو هشيمة من أبرز رجال الأعمال في الوطن العربي، وواحد من أكثر الشخصيات العربية التي تحتل حيزا واسع في وسائل الإعلام المختلفة.

ومن أبرز الأمور التي يحرص الصحفيون والإعلاميون تداولها، الحياة الشخصية لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ولعل زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في العام 2019، وانفصاله عنها في العام 2012، كان نقطة تحول في دخول أبو هشيمة عالم الشهرة بشكل واسع، وأصبح حديث وسائل الإعلام بشكل شبه يومي.

ولم يكن انفصال رجل أبو هشيمة عن هيفاء وهبي، مجرد حدثا عابر، لكنه كان مادة دسمة لوسائل الإعلام التي تداولته على نطاق واسع .

ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، فقد كانت الفترة الفاصلة بين تاريخ انفصال أبو هشيمة عن هيفاء، وارتباطه بالفنانة المصرية ياسمين صبري عام 2020، حافلة بالشائعات التي طاردت أبو هشيمة.

ولأن أبو هشيمة ظل بعد انفصاله عن هيفاء وهبي أكثر من 8 سنوات بدون زواج ، فقد تكفلت الشائعات بتزويجه بالكثير من الفنانات مثل الفنانة المصرية مي عز الدين، والعراقية شذى حسون، وشقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حتى وصل الأمر لتزويجه من إبنة حاكم دبي الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

ورغم أن أبو هشيمة نادر الظهور على وسائل الإعلام، إلا أن زواجه من الفنانة هيفاء وهبي عام 2009، جعله محل إهتمام الإعلام ، ووصل ذلك الإهتمام ذروته في العام 2020، عند ارتباطه بالفنانة المصرية ياسمين صبري.

وسبق لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الزواج عام 1997 من زميلته في الجامعة، واستمر زواجه منها 9 سنوات، وانفصل عنها عام 2006، وله من هذه الزيجة ولدين.

نبذة عن أحمد أبو هشيمة

وُلِد أحمد أبو هشيمة في 11 يناير 1975 بمحافظة القاهرة وعاش في حي الوايلي؛ بدأ ممارسة كرة القدم والانضمام لمنتخب الناشئين ولكن تركها سريعًا لإصابته بالرباط الصليبي

عمل أثناء فترة دراسته بكلية التجارة في بنك المصرف العربي الدولي تحت التمرين، لكن لم يعجب بفكرة الوظيفة من الأساس فبدأ بعد الجامعة في التفكير بالتجارة واتجه لتجارة الحديد بناءً على نصيحة صديق له والده يعمل في تجارة الحديد

بدأ أبو هشيمة صغيرًا وكان يبيع بالخسارة حتى ينتشر، وبدأ يجني ثمار عمله في 2002 حيث اشترى نسبة 10% في مصنع، وفي 2005 زادت الحصة لتصبح 30% في مصنعٍ آخر، وتكرر الأمر في 2007، حتى نجح في 2009 في إنشاء مصنع حديد المصريين الذي يرأسه حتى الآن.

الانطلاقة الحقيقية لأبو هشيمة

بدأ نجم أحمد أبو هشيمة في الظهور بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث لم يكن يكاد يعرفه أحد قبلها، لكن بدأ اسمه ينتشر أصبح وشريكًا لواحد من عائلة أل ثان الحاكمة في قطر.

قصة ظهوره غامضة بعض الشيء حيث كان يعمل لدى رجل الأعمال البورسعيدي عبد الوهاب قوطة وكان شديد الصلة بنجليه، لكن فجأة توترت العلاقة بينهم ووصلت إلى المحاكم وتبادلا رفع القضايا على بعضهما! حينها بدأ نجم عائلة قوطة في الهبوط وبدأت البنوك في مطاردة عائلة قوطة للبحث عن قروضها بينما بدأ نجم أبو هشيمة يلمع في سماء الأعمال والحديد المصري خاصة بعد الشراكة التي أبرمها أبو هشيمة مع الشيخ محمد بن سحيم أل ثان ابن الأسرة الحاكمة القطرية.

امتلك أبو هشيمة ما يقرب من 7% من سوق الحديد المصري قبل 25 يناير وزادت نسبته بعد ذلك في عام حكم الإخوان حيث تقرب من القياديين خيرت الشاطر وحسن مالك: أثناء حكم الإخوان كذلك اشترى أحمد أبو هشيمة جريدة اليوم السابع وشارك وأصبح عضوًا منتدبًا في قناة المحور التي ألغت العمل معه بعد ذلك بفترة قصيرة.

اعتقد الكثيرون أن يختفي أحمد أبو هشيمة بعد سقوط حكم الإخوان، لكن حدث العكس واستمر في النجاح والتوسع.

يشتهر أبو هشيمة كذلك في الفترة الحالة في المجال الكروي لاستضافته ألمع نجوم العالم وأكثرهم شهرة ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وكريستيانو رونالدو عبر قناة on sport.

أبو هشيمة والأعمال الخيرية

يرى أحمد أبو هشيمة أن عالم الأعمال لا يدور حول المكاسب المالية فقط، بل على رجال الأعمال المساهمة في نجاح أوطانهم ورد الجميل له.

لهذا السبب قام أبو هشيمة بدايةً من عام 2014 بوقف إعلانات شركة حديد المصريين على التلفاز التي كان تكلف الملايين وقام بتوجيه هذه الأموال لإعادة إعمار 20 قرية من القرى الأكثر احتياجًا في محافظات مصر المختلفة من سوهاج للفيوم للمنيا وغيرهم؛ بلغت القرى التي افتتحها مؤسسة حديد المصريين في مبادرة إمار الفرى الأكثر احتياجًا 12 قرية حتى الآن، آخرهم بجهينة الغربية بمحافظة سوهاج.

يوجد أعمال خيرية كثيرة أخرى للمؤسسة مثل المشاركة في رعاية الأيتام والدعم بالبطانيات في الشتاء وتسديد ديون الغارمين والغارمات ورعاية المنتخب القومي للصم والبكم وتحدي الفقر والإرهاب بسيناء.

تكريم أبو هشيمة

حصد أبو هشيمة العديد من التكريمات والجوائز نظرًا لجهوده ونشاطه في مختلف المجالات، ومن ضمن الجوائز التي حصل عليها

درع الجمهورية من درع الجمهورية في يناير 2013تقديرًا لدوره في خدمة الصناعة وكنموذج للعطاء والتفاني في خدمة مصر

جائزة أصغر مدير تنفيذي بالشرق الأوسط من Arabian Business في سبتمبر 2013 والتي حصل عليها بعمر 38 فقط

أفضل رؤية اقتصادية بالوطن العربي عن مشروع الحلم في مارس 2014

خطاب شكر في سبتمبر 2014 من دار الإفتاء المصرية تقديرًا مجهوداته القومية المبذولة من أجل خدمة الوطن لاسيما "المهمة القومية الخاصة بسفر عدد أربعة من علماء ومشايخ دار الإفتاء المصرية لعدة دول افريقية من أجل نشر تعاليم الاسلام الوسطي" كما جاء في الخطاب

جائزة "ستيفي" كأفضل رئيس تنفيذي قطاع الصناعة في أكتوبر 2014

درع جامعة الفيوم في إبريل 2015 بعد اختياره من أفضل المديرين التنفيذيين في القارة الإفريقية

جائزة الريادة في مسئولية الأعمال والمصلحة العامة في 17 مايو 2015 من Entrepreneur Middle East

جائزة أفضل شركة صاعدة في العالم في 21 مايو 2015 من Platts Global Metals Awards.