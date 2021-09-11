انت الان تتابع خبر دموع التماسيح المزيفة .. دنيا سمير غانم ترتكب جريمة بحق ‘‘والديها’’ لن تصدق ما فعلته واغضب إيمي؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/11 الساعة 12:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، متابعيها وجمهورها، بمنشور جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت دنيا، على حسابها :اللهم يا كريم يا عظيم يا غفور يا رحيم ..أغفر لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز، وأرحمهم وأسكنهم فسيح جناتك، اللهم وسع قبورهم وأغفر ذنوبهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أجعل الجنة هي دارهم وقرارهم، اللهم أجعل لقاءنا بهم في جنة الفردوس الأعلى بجوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسفل عرشك”.

وأضافت: “رحم الله أرواحا لا تعوض ولا تولد مرة أخرى، اللهم أغفر لمن عشنا معهم أجمل السنين وهزنا إليهم الحنين، اللهم أجمعنا بهم في جنتك، اللهم آمين ، اللهم أغفر لأغلى من غابوا عن الدنيا وأرحمهم وأحشرهم في زمرة المتحابين وأجعل ملتقانا بهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين”.

وتفاعل نجوم الوسط الفني وجميع المتابعين والجمهور، مع منشور دنيا، معبرين عن حزنهم وافتقادهم الشديد للراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وكانت دنيا سمير غانم خرجت أمس من عزلتها وحالة حدادها أخيراً بعد وفاة والدتها دلال عبد العزيز ووالدها سمير غانم مؤخراً.

وقدمت دنيا تهنئة إلى محمد محمود عبد العزيز، المنتج والممثل المصري، والذي احتفل بخطبته اليوم بفيديو رومانسي على حسابه بانستقرام، ظهر به وهو يفاجيء خطيبته بطلب يدها وتقديم خاتم الخطوبة لها أمام أصدقائهما.

وهنأت الفنانة دنيا سمير غانم محمد محمود عبد العزيز على خطبته، في أول تعليق لها بعد حالة الحداد على والدتها دلال عبد العزيز، وقطعت حالة الحداد بتعليقها على فيديو خطبته وقالت:" يا حبايبي ربنا يسعدكم يارب زيزو أخويا ربنا يفرح قلبك..".

وتجاهلت شقيقتها إيمي الموضوع وكتبت عقب تهنئة دنيا رثاء في والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وكتبت إيمي كلمات مؤثرة لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، أعربت فيها عن اشتياقها الشديد لوالدتها.

قالت إيمي: بحبك يا مامي وبتعذب من غيرك، الحمد لله على كل شيء، ربنا يرحمك يا رب، لتنهال العديد من رسالة المواساة والمساندة من عدد كبير بالوسط الفني ويدعون لها بالصبر والثبات.

وكانت الفنانة إسعاد يونس، أول المساندين والمعلّقين على المنشور عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام،: قلبي عندك ومعاكي يا بنتي أنتِ ودنيا، الله يطبطب على قلوبكم ويصبركم ويصبرنا ويلهمنا الصبر والقبول، ومن ثم يعلق الفنان شيكو قائلًا: ربنا يرحمها ويصبركم.

وتوفيت الفنانة المصرية، دلال عبد العزيز، زوجة الفنان الراحل، سمير غانم، في السابع من الشهر الجاري بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا.