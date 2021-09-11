انت الان تتابع خبر لن تصدق .. كيف أصبحت الفنانة الإماراتية أحلام بعد عمليات التجميل .. شكلها صادم ! اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/11 الساعة 01:30 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

صـدمت الفنانة الإماراتية أحلام جمهورها و متابعيها بصورها الأخيرة التي نشرتها مؤخراً على وسائل التواصل بعدما انتشرت صور الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي في أحدث إطلالة لها و لكن بشكل مختلف تماماً مثير للجدل.

حيث ظهرت الفنانة أحلام و قد خسرت الكثير من وزنها و بدا وجهها شاحب و نحيف على غير العادة.



صور الفنانة أحلام تثير الجدل

أثارت صور الفنانة أحلام الأخيرة الجدل بين متابعيها الذين تساؤلوا عن صحتها و حقيقة ما جرى و عبروا عن قلقهم.



و كثرت التساؤلات حول ما يجري معها و إن كانت مريضة أم تقوم باتباع حميات لانقاص الوزن لتظهر بعدها أحلام من خلال عدة صور جديدة يظهر فيها جسدها الرشيق بخصر منحوت.

كانت هذه الإطلالة بعكس ما اعتاد عليه المتابعين و توالت التعليقات بينهم مبدين الاعجاب الباهر بجمالها و مشجعين لأي شيء تقوم به.