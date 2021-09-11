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لن تصدق .. كيف أصبحت الفنانة الإماراتية أحلام بعد عمليات التجميل .. شكلها صادم ! اتفرج الصور

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/11 الساعة 01:30 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

صـدمت الفنانة الإماراتية أحلام جمهورها و متابعيها بصورها الأخيرة التي نشرتها مؤخراً على وسائل التواصل بعدما انتشرت صور الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي في أحدث إطلالة لها و لكن بشكل مختلف تماماً مثير للجدل.

 

 

 

حيث ظهرت الفنانة أحلام و قد خسرت الكثير من وزنها و بدا وجهها شاحب و نحيف على غير العادة.

 

 


صور الفنانة أحلام تثير الجدل

 

 

 

أثارت صور الفنانة أحلام الأخيرة الجدل بين متابعيها الذين تساؤلوا عن صحتها و حقيقة ما جرى و عبروا عن قلقهم.

 

 


و كثرت التساؤلات حول ما يجري معها و إن كانت مريضة أم تقوم باتباع حميات لانقاص الوزن لتظهر بعدها أحلام من خلال عدة صور جديدة يظهر فيها جسدها الرشيق بخصر منحوت. 

 

 

 

كانت هذه الإطلالة بعكس ما اعتاد عليه المتابعين و توالت التعليقات بينهم مبدين الاعجاب الباهر بجمالها و مشجعين لأي شيء تقوم به.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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