انت الان تتابع خبر ظهرت بهذا الشكل الفاضح.. هاندا أرتشيل تتخلى عن حمالة صدرها وتفكّ أزرار الشورت.. هل كانت ثملة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/11 الساعة 02:00 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

انتشرت صورة للنجمة التركية ​هاندا أرتشيل اعتبرها الجمهور صادمة، اذ ظهرت فيها بدون حمالة صدر، واكتفت بزي يغطي صدرها قليلا باللون الأحمر، كما انها فكّت أزرار الشورت الذي ترتديه.

الأمر الذي شكّل جدلا كبيرا بين الجمهور، فمنهم من ظنّ ان الصورة مركّبة، والبعض الآخر اشار الى ان هاندا كانت ربما ثملة في الصورة.

وكانت نشرت هاندا أرتشيل، عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة خطفت فيها أنظار عدد كبير من متابعيها.

وأطلت أرتشيل مرتدية حمالة صدر داخل منزلها بلقطة عفوية، ظهرت فيها بنحافة ملحوظة مع فقدانها بعض الكيلوغرامات في الفترة الأخيرة.