انت الان تتابع خبر شقيقة صافيناز تشعل الانترنت بظهورها النادر وقوة التطابق الشبه بينهما .. اتفرج بالصور أيهما أجمل ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/11 الساعة 02:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

كما هو متعارف عليه انه وفى الفترة الأخيرة بدأ عدد من شقيقات النجمات في الظهور على الساحة الفنية لمنافسة شقيقاتهن، ليس فقط بأعمالهن الفنية أو الغنائية بل أيضاً بصورهن التى تبرز جمالهن ليظهرن على الساحة الفنية فى صورة أخبار تتساءل دائمًا من الأجمل، أو لتحري الشبه بين النجمات وشقيقاتهن واللاتي علي الأغلب يمتلكن شبه كبير لهن، وفي بعض الأحيان تكن الشقيقه “نسخة طبق الأصل” عن شقيقتها الفنانة.

ومن بين هؤلاء شقيقة الراقصة الأرمينية “صوفينار” الشهيرة لدي الجمهور العربي بـ “صافيناز”، التى خطفت الأنظار لدي ظهورها الأول، الذي كان في العام 2017 حين نشرت الفنانة “آيتن عامر” عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة تجمعها بصوفينار وشقيقتها.

وقد لفتت الأخت انتباه النشطاء علي السوشيال ميديا، خاصة مع وجود تشابه بينها وبين صافيناز من جهة ملامح الوجه، أما الصفات الجسدية فهي تتمتع بجسد ممتلىء قليلاً عكس شقيقتها التي ساعدها الرقص الشرقي كثيراً على الاحتفاظ برشاقتها. وبالرغم من الانتقادات الحادة التي طالت شقيقتها بسبب وزنها الزائد، إلا أن الجميع أجمع أنها تتمتع بوجه جميل.

جوريان الشهيرة بـ صافيناز هي راقصة شرقية وممثلة أرمينية روسية ولدت في 20 ديسمبر 1983 في الاتحادالسوفيتي. احترفت الرقص الشرقي والإستعراضي لولعها بالأغاني العربية، نالت شهرة واسعة في مصر، حيث تقيم حاليا، رغم المطالبات بمنعها من الرقص لعدم امتلاكها للرخصة.

يُذكر أن الراقصة الأستعراضية صوفينار أثارت الكثير من الجدل حول ظهورها الأخير عبر حسابها الرسمي بـ إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة مثيرة تتلائم مع الأجواء الصيفية، نالت بها إعجاب الكثير من متابعيها. كما يُذكر أن صوفينار تستعد حالياً لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرتها لعملها الفنى، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائى جديد فى الفترة المقبلة .