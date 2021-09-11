انت الان تتابع خبر سر طلاق ياسمين صبري من زوجها الأول قبل أبو هشيمة.. مشكلة كبرى! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/11 الساعة 04:00 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

بينما يعرف العديد من المتابعين أن رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة كان متزوجاً من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لكن ربما ما لا يعرفه الكثيرون أن الفنانة ياسمين صبري هي الأخرى كانت متزوجة، بل ولديها طفلة من زواجها الأول.

حيث كشفت ياسمين في إحدى مقابلاتها التلفزيونية، أن اسم زوجها الأول وهو "محمد"، وأنه طبيب يهوى ممارسة الرياضة.

كما أوضحت بأنها تعرفت إليه نتيجة عمل والدها الطبيب بالمستشفى نفسها، وأنه كان متزوجاً في الوقت ذاته ولديه أولاد، وأنه يكبرها بسنوات، كما كشفت أنها تزوجت منه قبل دخولها المجال الفني، ثم بعد ذلك بدأت خطواتها الفنية الأولى.

ياسمين صرحت آنذاك أنها وافقت على الارتباط به سراً، وسافرت إلى أمريكا، حيث تعيش والدتها، ثم عادت إلى مصر بعد ذلك وحدثت خلافات مع زوجها، وانفصلت عنه للمرة الأولى، ثم بدأت خطواتها الفنية وحققت النجاح، وعادت لزوجها بعد الصلح بينهما، ولكنها كانت تشكو دائماً من تعلقه بزوجته وأولاده.

وعبرت ياسمين في حينها عن سعادتها مع زوجها، لكن حدثت المشكلة الكبرى بعد أن كشفت عن زواجهما، وهو ما كان يرفضه زوجهاً احتراماً لزوجته الأولى، التي تنتمي لعائلة عريقة، فوقع الطلاق.