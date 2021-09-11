انت الان تتابع خبر ظهور زوجة أبو هشيمة السعودية لأول مرة .. خطفت الأنظار بجمالها الذي لا مثيل له .. والجمهور يصنفها بالأجمل من ياسمين صبري وهيفاء وهبي - اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/11 الساعة 05:00 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

داول مواقع التواصل الاجتماعي، صور لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وطارق أبو هشيمة، وزوجاتهم، باطلالة شبابية وصورة رومنسية قديمة تجمع شقيقه وزوجته ابنة رجل الأعمال السعودي الشهير شمس الدين الفاسي.

وبدأ عدد كبير من المتابعين البحث في تفاصيل حياة طارق أبو هشيمة، ليتبيّن أنه متزوج من الشيخة يسرا الفاسي، ابنة رجل الأعمال السعودي شمس الدين الفاسي، منذ عام 2010.



زوج طارق أبو هشيمة في العام 2010، من الشيخة "يسرا الفاسي"، في حفل زفاف صاخب، حضره عددا من المشاهير ونجوم الفن، وأحيت الحفل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي كانت في ذالك الوقت ما زالت زوجة شقيقة رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة.

ويسرا الفاسي هي إبنة رجل الأعمال السعودي" شمس الدين الفاسي"، وأمها سيدة المجتمع المغربية «فاطمة الفاسي»، وشقيقتها الأميرة الراحلة هند الفاسي، زوجة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود، شقيق ملك السعودية، والنائب السابق لوزير الدفاع والطيران السعودي.

وتتميز الشيخة يسرا بجمالها الطبيعي وبساطتها وأناقتها التي تجعلها محل أنظار الجميع، ورغم ظهورها النادر في وسائل الإعلام، إلا أنها جدلا واسع في آخر ظهور لها منتصف العام الماضي، حيث شاركت في حفل زفاف شقيق زوجها "أحمد أبو هشيمة"، من الفنانة المصرية "ياسمين صبري".

وحرصت الشيخة يسرا أن تظهر في تلك المناسبة التي تمت في منتصف ابريل من العام الماضي 2020، وهي بكامل أناقتها، وأستطاعت أن تخطف بجمالها الأنظار من ياسمين صبري.