انت الان تتابع خبر ابنة حاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم تقهر كل أميرات الخليج بجمالها الإغريقي الخارق في أول ظهور لها ! واناقتها الجذابة (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/11 الساعة 05:30 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إبنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وحرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة في الإمارات.

وتشغل منصب رئيسة "مؤسسة دبي للمرأة"، و"مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين"، والرئيسة الفخرية لكل من "جمعية الإمارات لمتلازمة داون"، و"مجموعة الإمارات للبيئة البحرية"، وسفيرة لـ"مؤسسة دبي العطاء".



أسست "نادي دبي للسيدات" في عام 2003، وتقوم بدعم "مركز دبي للتوحد" من خلاله، حيث تبرعت بمبلغ 100 ألف درهم كمساعدة لتطوير وتفعيل دور المركز.

وهي فنّانة، وتعتبر من الرعاة الأساسيين للفنون في الإمارات، حيث أطلقت "جائزة الشيخة منال بنت محمد للفنانين الشباب" ضمن أربع فئات وهي: الفنون الجميلة، والتصوير الفوتوغرافي والوسائط المتعددة "ملتيميديا"، والتصميم، إلى جانب "جائزة اختيار الجمهور"، كذلك أطلقت "مبادرة المنال الإنسانية" عام 2013، وذلك لتفعيل العمل الإنساني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

حاصلة على ماجستير في التسويق من "الجامعة الأميركية في دبي"، وبكالوريوس في الفنون الجميلة تخصص التصميم الداخلي.