انت الان تتابع خبر دوخت المراهقين: نيللي كريم تلفت أنظار المتابعين برقصها مع زوجها بشكل جريء .. (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/11 الساعة 06:00 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلة المصرية ​نيللي كريم​ وزوجها لاعب السكواش ​هشام عاشور​ ظهرا فيه وهما يرقصان على أنغام أغنية "مبروك" للفنان اللبناني رامي عياش، بعد عودتهما من شهر العسل بحضور عدد من الأشخاص. وقام هشام بإحتضان نيللي في آخر الفيديو بطريقة رومانسية وبدا الثنائي سعيد جداً.



وكانت أكدت نيللي أن الموضة ساعدتها كثيراً في عملها، أثناء رقص الباليه أو التحضير لعمل مسرحي، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وعلقت نيللي قائلة :"أنا أحب الموضة! إنه جزء مهم مما أفعله، منذ أن كنت راقصة باليه ، لعب الزي دوراً كبيراً في جعلي في حالة مزاجية جيدة وجاهزة للأداء".



وتابعت كريم :"الانتقال إلى العمل في فوازير والعروض وتزيين الشخصية وتطوير حس الموضة بالنسبة لي هو الخطوة الأولى لإعادتي إلى الحياة".



الجدير بالذكر، أن نيللي ستستأنف تصوير فيلمها الجديد "العميل صفر"، بعد الإنتهاء من قضائها شهر العسل مع زوجها لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور.