انت الان تتابع خبر بعد غياب ٢٨ عاما.. أحمد حلمي يتجاهل زوجته منى زكي ويختار منة شلبي ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/11 الساعة 06:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

كشفت مصادر فنية بأن الفنان المصري أحمد حلمي، تجاهل زوجته الفنانة منى زكي ورشح الفنانة منة شلبي لبطولة مسلسله الجديد الذي سيعود به إلى الدراما بعد غياب دام ٢٨ عاماً.

وقالت المصادر وفقا لمتابعة "أحداث نت"، أنها اطلعت على معلومات خاصة تكشف أن الممثلة المصرية ​منة شلبي هي المرشحة الأقرب لمشاركة حلمي في بطولة مسلسله الجديد.

من جهته كشف الفنان أحمد حلمي حقيقة ما يتم تداوله حول تأجيل فيلم "إكس" بسبب انشغاله في تصوير المسلسل الجديد.

ونفى أحمد حلمي خلال تصريحاته لبرنامج et بالعربي تأجيل فيلم "إكس" لشهر نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن الفيلم سيتم تصويره خلال الأيام المقبلة، وأنه تم الاستقرار على فريق العمل بأكمله.

ويعود أحمد حلمي للدراما بعد غياب حوالي 28 عامًا، منذ مسلسل «ناس ولاد ناس» عام 1993، وتلاها ظهور خاص في الجزء الأول من مسلسل "الجماعة"، وظهور خاص في مسلسل "الاختيار 2" والذي كان ظهور بسيط ولكن أحدث ضجة كبيرة.

يذكر أن أخر أعمال أحمد حلمي فيلم" خيال مآتة" عام 2019، وشاركه البطولة منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، انتصار، وسامي مغاوري وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

وشارك حلمي في مسلسل " ​العملية ميسي​" ولكن فقط من خلال الاداء الصوتي ولم يظهر في العمل، ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان ٢٠٢٢.